Free recherche un assistant technique b to b à Sèvres dans le département des Hauts-de-Seine

Free recherche un(e) assistant technique b to b H/F à Sèvres. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein du pôle administratif, vous êtes rattaché(e) à la CONDUITE D’ACTIVITE, vous assurez la prise en charge des demandes de nos abonnés Professionnels (entreprise).

Vous apportez votre expertise technique et relationnelle, ainsi que votre bienveillance auprès de nos Clients Professionnels.

Vous serez en charge de :

Planifier les interventions terrains

Prise en charge des appels

Gestion de Mails

Remonter les informations sur les problématiques rencontrées à vos interlocuteurs dédiés

Reprovisionning des Routes Optiques

Assurer un support technique et administratif auprès des intervenants terrain

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous rejoindrez une équipe dynamique

Vous souhaitez vous inscrire dans un vrai parcours de carrière

Vous découvrirez des métiers passionnants

Vous recherchez un grand groupe avec une vision entrepreneuriale et qui fait grandir ses collaborateurs

PROFIL RECHERCHÉ

De niveau Bac à Bac+2 en gestion administrative, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire avec dans l’idéal une dimension technique.

En contact direct avec nos clients professionnels et les opérationnels, vous êtes doté(e) d’une excellente communication à l’oral comme à l’écrit. Vous savez faire preuve de discrétion et de tact, et adaptez votre discours à votre interlocuteur.

Réactif et dynamique, vous savez vous adaptez rapidement, et gérer des situations d’urgence ainsi que les contraintes d’un environnement de travail exigeant.

Compétences et connaissances :

Gérer des appels entrants

Avoir une aisance relationnelle

Etre diplomate

Avoir une aisance Technique

Avoir des qualités rédactionnel et orale(grammaire, orthographe)

Logiciels / Outils :

Aisance avec l’outil informatique (Logiciel interne et Bases Excel (filtre, tableur…)

Qualités :

Autonomie

Aptitude à suivre un process

Sens de la confidentialité

Sens de l’organisation

Ponctualité

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience souhaitée

Niveau d’étude requis : Bac

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Prime d’intéressement

Prime de participation

1 % logement

Salaire : SMIC + 250 euros de Prime variable

Informations complémentaires : Horaires : 35h/semaine

Amplitude horaire : 8h / 20h

Mobilité Ile-de-France

Postulez ici.