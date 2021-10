Un poste de manager adjoint boutique est à pourvoir chez Free à Paris

Free recherche un(e) manager adjoint boutique H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Nous recherchons un Manager Adjoint pour prendre la responsabilité de l’équipe qui compose ce Free Center. Le Manager Adjoint travaillera en collaboration étroite avec le Manager du Free Center.

A ce poste de Manager Adjoint, vous serez exemplaire et assurerez une présence terrain au quotidien.

– Vous savez adapter l’équipe par rapport au flux de visiteurs.

– Vous maîtrisez parfaitement les procédures et vous êtes attentifs au respect de celles-ci.

– Vous donnez du feedback aux conseillers.

– Vous êtes vigilant sur la tenue du Free Center (Propreté, Affichage, PLV…)

– Vous êtes capable d’assurer l’ouverture et la fermeture du Free Center.

Véritable relais entre les conseillers et le manager :

– Vous savez interpréter les outils et les indices (Qmatic, NPS, Résultats…)

– Vous savez faire les plannings en l’absence du Manager

– Vous êtes capable d’assurer un brief en cas de l’absence du Manager

– Vous assurez les feedbacks au Manager

PROFIL RECHERCHÉ

Vous savez motiver votre équipe pour offrir une qualité de service maximale.

Vous avez déjà assisté un manager dans un point de vente d’un opérateur télécom ou d’une enseigne télécom.

Vous combinez d’excellentes compétences à la fois en termes de gestion et de pragmatisme.

Vous savez vous adapter aux situations imprévues et vous vous épanouissez dans un environnement dynamique.

Vous ne disposez peut-être pas d’une grande expérience technique mais vous avez soif d’apprendre.

Caractéristiques de l’offre

Type de contrat : CDI

Horaires : 35 h hebdomadaires y compris le samedi et dimanche

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Suivre un marché sur une zone européenne

Suivre un marché sur une zone mondiale

Suivre un marché sur une zone nationale

Suivre un marché sur une zone régionale

Négocier un contrat

Établir un contrat de vente

Élaborer des propositions commerciales

Contractualiser une prestation

Superviser des réseaux de vente ou des circuits de distribution internationaux

Prospecter un emplacement de magasin

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Samedi

Dimanche

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Remboursement des frais de transport

CE

Mutuelle

Carte ticket restaurant

Primes d’intéressement et de participation

Salaire fixe + variable attractif

Postulez ici.