Free recherche un gestionnaire de stock à Bezons dans le département du Val-d’Oise

Free recherche un(e) gestionnaire de stock H/F à Bezons. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein du service Logistique équipe réseaux nous recherchons un Gestionnaire de stock.

Missions :

Réaliser des inventaires

Réceptions des commandes et vérifier la qualité, la quantité et la conformité des marchandises lors de leur réception.

Préparation et envoie des commandes.

Organiser l’espace de stockage.

Suivre les niveaux et les déplacements de stocks à l’aide de systèmes d’inventaire manuels et informatisés

PROFIL RECHERCHÉ

Savoir-faire:

Excel

Connaissance en gestion de stock

Savoir-être :

Être réactif

Rigoureux et organisé

Avoir le sens des priorités

Autonome

Débrouillard, volontaire, dynamique

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : CAP / BEP

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : Fixe

Montant : 1800 € brut / mensuel

Avantages salariaux : Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

300 € brut part variable

Postulez ici.