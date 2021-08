Un poste de chef de projet déploiement est à pourvoir chez Free à Paris

Free recherche un(e) chef de projet déploiement H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Afin d’accroître la couverture pour nos abonnés, nos équipes recherchent et conçoivent des sites, effectuent les différents démarches administratives et règlementaires et supervisent la réalisation des travaux.

L’équipe à laquelle vous serez rattaché(e) contribue au déploiement du réseau de manière très significative en s’appuyant sur des partenaires externes (towerco et autres opérateurs). En effet, ces partenaires disposent déjà d’infrastructures adaptées pour accueillir des sites de téléphonie mobile.

L’équipe Towerco et opérateurs est composée de 10 personnes qui coordonnent de manière transverse les équipes internes Free Mobile (travaux, ingénierie radio, négociation, patrimoine, etc.) ainsi que les différents partenaires externes.

Votre rôle est d’assurer le pilotage de projets d’envergure de déploiement dans la téléphonie mobile, impliquant des centaines de sites. Vous contribuez fortement à l’enjeu stratégique du groupe Iliad qui est de continuer à développer son propre réseau mobile afin de proposer le meilleur à ses abonnés.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

Réaliser les commandes d’études et de travaux et suivre l’avancement des livrables

Organiser et animer les réunions de suivi des projets avec les partenaires externes et les équipes internes

Gérer la facturation liée aux différents projets

Mettre en place des indicateurs de suivi afin de s’assurer du bon avancement des projets

Participer à la mise en place et/ou à l’adaptation des process

Le poste comprend des déplacements (en moyenne 2/mois, pour la journée seulement).

Les 3 bonnes raisons de nous rejoindre :

– intégrer une entreprise dans laquelle il reste de nombreux défis à relever

– travailler sur des projets concrets, ayant un fort impact sur l’avancement de la couverture de notre réseau et sur le développement de Free Mobile en général

– ce poste transverse permet d’être au contact des divers métiers présents chez Free Mobile, ce qui permet d’avoir une vision d’ensemble sur le fonctionnement d’un opérateur de téléphonie mobile.

PROFIL RECHERCHÉ

De préférence de formation ingénieur en télécommunications ou BTP ou école supérieure de commerce mais avec un goût prononcé pour le domaine des nouvelles technologies.

Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie (stage compris) de conduite de projet, acquise auprès d’un opérateur de téléphonie mobile ou d’un maître d’œuvre sur des activités dans la téléphonie mobile.

Vous êtes organisé(e), structuré(e) et savez gérer les priorités afin de piloter une multitude de projets en parallèle.

Vous disposez de bonnes qualités de communication à l’écrit comme à l’oral afin de travailler efficacement avec de multiples interlocuteurs aux profils variés, d’animer des réunions et de participer à la négociation des contrats.

Vous appréciez travailler en équipe afin de pouvoir faire avancer les projets en lien avec les autres chefs de projet.

Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité d’analyse, vous êtes pragmatique et réfléchi(e). En effet, vous devrez vous adapter en permanence à des nouvelles situations, les solutions d’hier n’étant pas forcément celles d’aujourd’hui ou de demain.

Vous maîtrisez les outils/applications suivantes :

Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions rechercheV, etc…)

PowerPoint

Word

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Iliad est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Piloter un projet

Réaliser les commandes d’études et de travaux

Suivre l’avancement des livrables

Organiser et animer des réunions

Mettre en place des indicateurs de suivi

Excel

Postulez ici.