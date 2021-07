Free recherche un assistant technicien télécom en alternance à Rouen en Seine-Maritime

Free recherche un(e) assistant(e) technicien(-ne) télécom H/F à Rouen. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Rattaché(e) à la cellule Production de l’Unité de Production Régional (UPR), tu seras amené(e) à accompagner chaque jour sur le terrain nos Technicien(ne)s internes afin de répondre aux besoins de l’abonné sur votre secteur défini.

A ce titre, tu participeras aux missions suivantes :

– Effectuer les travaux de raccordement et tirage de câbles abonnés dans différents milieux (souterrain, immeuble, aérien) ;

– Poser des prises optiques chez l’abonné ;

– Effectuer les interventions SAV visant à restaurer ou à assurer la bonne marche des services au domicile des abonnés ;

– Effectuer les tests de bon fonctionnement sur nos équipements ;

– Assurer un retour technique auprès de votre hiérarchie sur les différentes interventions réalisées.

Cette liste de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de tes compétences et de ta motivation.

Ce que nous pouvons t’apporter :

– Une méthode de travail agile ;

– Un environnement dynamique ;

– Des valeurs fortes : Autonomie – Efficacité – Flexibilité – Audace ;

– Des collaborateurs prêts à partager, transmettre et te former.

PROFIL RECHERCHÉ

En formation Télécommunication Fibre / Télécom, tu es reconnu(e) pour ton sens de l’analyse, ton organisation, ta flexibilité et ton autonomie.

Tu es par ailleurs volontaire, curieux(se) et attentif(ve) aux détails.

Tu maîtrises les outils/applications suivantes :

– Pack Office (Word, Excel, Outlook, etc.)

Si tu te reconnais dans ce descriptif et que tu souhaites rejoindre nos équipes n’hésites pas à déposer ta candidature !

Poste ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Nos équipes RH prendront contact avec toi rapidement.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Entretenir du matériel multimédia

Intervenir sur des réseaux

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

Assister un utilisateur à distance

Actualiser et faire évoluer les équipements de télécommunication ou de courants faibles

Conseiller une clientèle ou un public

CONDITIONS PRATIQUES

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : CAP / BEP

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1%logement

CSE