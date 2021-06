Un poste de coordonnateur sécurité et protection de la santé est à pourvoir chez Free à Dijon dans le département de la Côte-d’Or

Free recherche un(e) coordinateur sécurité et protection de la santé H/F à Dijon. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE Rattaché(e) au Responsable Régional, vous apportez votre expertise technique dans le domaine de la téléphonie mobile (conduite de travaux, maintenance, contrôle technique, etc.) et/ou dans le domaine de la prévention des risques professionnels auprès de l’ensemble des équipes de déploiement du réseau mobile. Dans une logique collaborative, votre rôle est de contribuer à la maîtrise des risques techniques et à la prévention des accidents sur les chantiers. Vous intervenez tant en phase de conception qu’au stade de l’exécution des travaux, ou lors de la maintenance des sites mobiles. Doté(e) d’un réel sens de la communication, vous vous assurez de la bonne compréhension de vos échanges et de la traçabilité de vos actions. Votre autonomie, votre humilité ainsi que votre diplomatie vous permettront de mener à bien vos missions. Réactif(ve), vous savez répondre, conseiller ou gérer des situations d’urgence Vos missions principales sont les suivantes : Conseiller et accompagner les équipes internes (équipes de conception, conducteurs de travaux, bureau d’étude) pour intégrer la sécurité dès la phase de conception des sites dans le respect du Code du Travail et des normes en vigueur.

et les équipes internes (équipes de conception, conducteurs de travaux, bureau d’étude) pour intégrer la sécurité dès la phase de conception des sites dans le respect du Code du Travail et des normes en vigueur. Conseiller les CSPS externes dans leurs missions

les CSPS externes dans leurs missions Réaliser les audits sécurité et établir des plans de prévention sur des sites télécoms de type pylône, toiture terrasse, château d’eau, etc…

et établir des plans de prévention sur des sites télécoms de type pylône, toiture terrasse, château d’eau, etc… Vérifier la conformité des éléments de sécurité installés sur les sites

la conformité des éléments de sécurité installés sur les sites Valider les éléments constituants les DIUO et DOE

Contrôler périodiquement les EPI fournis aux collaborateurs Free Mobile

périodiquement les EPI fournis aux collaborateurs Free Mobile Participer aux différentes réunions de chantier avec les MOE et CSPS

aux différentes réunions de chantier avec les Veiller au respect de la réglementation

PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d’une attestation de compétence de CSPS niveau 1, 2 ou 3, ou de formation type DUT Hygiène Sécurité, Licence professionnelle Sécurité et Prévention des Risques Professionnels. Vous bénéficiez d’une expérience significative dans le domaine des travaux en hauteur. Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office (notamment Word, PowerPoint). En contact direct avec les concepteurs, les conducteurs et responsables de travaux, les aménageurs, les équipes de maintenance, internes comme externes, vous faites preuve de diplomatie et possédez une grande autonomie, vous êtes doté(e) solides capacités de communication à l’écrit comme à l’oral, vous êtes réactif(ve) et savez gérer des situations d’urgence ainsi que les contraintes d’un environnement de travail exigeant. Vous connaissez parfaitement le(s) domaine(s) suivant(s) : La réglementation en matière de prévention des Risques

Installations de radiotéléphonie mobile L’entreprise est faite pour vous si : Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome ? Chez Free, on met un fort accent sur la responsabilisation des collaborateurs. Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles et vous recherchez une entreprise où on favorise l’audace tout en accordant le droit à l’erreur. Vous appréciez les environnements de travail dans lesquels vous pouvez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations. Vous participez au développement d’un réseau mobile chez un opérateur qui a des objectifs de croissance très ambitieux. Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !