Free recherche un technicien télécom à Montargis dans le Loiret

PROFIL RECHERCHÉ

Profil :

Volontaire et autonome, vous faites preuve de rigueur, d’une capacité d’adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à vous, et votre principale qualité est avant tout une très bonne organisation.

Vous êtes installateur de maintenance des câblages courants faibles, très hauts débits, fibre optique, intégrateur, spécialisé ou non dans les domaines de la téléphonie, des réseaux télécoms, de la sécurité, de la vidéo-surveillance, des réseaux informatiques.

Curieux et ayant une capacité à apprendre pour intégrer des modalités de diagnostic initial d’éventuelles pannes en vue d’en réaliser/faciliter la réparation.

Compétences :

Vous justifiez d’une expérience significative en raccordement fibre optique ainsi qu’une expérience dans le domaine du dépannage à domicile et une connaissance des contraintes du contact clientèle ;

Une première expérience dans le domaine de la fibre optique (Soudure, réflectométrie, mesure de signal, etc.) et des réseaux d’infrastructures Telecom serait un plus.

Une expérience significative de travail dans un environnement nécessitant la gestion des plannings, le reporting des résultats de l’intervention (donc une bonne maîtrise des outils bureautiques) serait appréciée.