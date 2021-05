Un poste d’assistant administratif et technique est à pourvoir chez Free à Bezons dans le Val-d’Oise

Savoir-faire :



• La gestion et le suivi administratif de dossiers

• La suite Office : principalement Excel et Word

• Modalités d’accueil

• Normes rédactionnelles

• Méthodes de classement et d’archivage

• La transmission des informations

• La mise à jour des données de suivi d’un dossier dans un tableau de bord

Savoir-être :



• Sens de la communication

• Esprit de synthèse et d’analyse

• Sens de l’organisation et rigueur

• Autonomie

• Discrétion, tact et diplomatie

• Bonne expression écrite et orale

• Réactivité

• Ponctualité

Free Réseau est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.