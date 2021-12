Free recherche un technicien systèmes et réseaux de proximité à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin

Free recherche un(e) technicien(-ne) systèmes et réseaux de proximité H/F à Strasbourg. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Le Technicien Systèmes et Réseaux de proximité est placé sous la responsabilité du Responsable Systèmes et Réseaux auquel il est rattaché et du Directeur des Ventes.

Les missions principales qui vous seront confiées:

Identification et résolution des incidents techniques remontés par les équipes sur le terrain via nos outils.

Configuration et déploiement du matériel à destination des Free Centers en suivants les procédures en place.

Maintien des équipements réseau et administrer les serveurs.

Intervention sur site lors des visites préventives (1 visite par site par an) ou correctives (à la demande).

Commande et fourniture de matériel informatique

Maintenance du matériel et des outils (mises à jour, support utilisateur)

Demande de postes téléphoniques

Gestion du matériel et des outils dans les salles de formation

Mise en place des projets sous la responsabilité des administrateurs sys/rés

Maintenance du matériel et des outils (mises à jour des PC, configuration des imprimantes et scanners, remise à zéro des postes avec le dernier master, modifications de la configuration des postes)

Traitement des demandes WayIn (support utilisateur)

Pré-confguration des Freebox utilisées pour la connexion des Free Centers aux outils (configuration : DHCP, redirection de port pour le TPE, activation de la connexion distante, serveur VPN, wifi)

Mise en place des switchs et des bornes wifi

Gestion des écrans vidéo (configuration des écrans, ajout des écrans et boitiers vidéo sur Vidéospot, support en cas de problèmes de diffusion ou de boitier)

Gestion des caméras de vidéosurveillance (pré-configuration des caméras, configuration des zones de confidentialité, pré-configuration du stockeur)

Gestion du système d’alarme Online et Lenel (fourniture et configuration des badges, gestion des droits d’accès aux Free Centers)

Gestion des modules GSM (modifications des numéros de contact)

Gestion des droits d’accès aux outils Proxad/MCRA

Masterisation, configuration des PC et paramétrage

Configuration des périphériques (imprimantes, scanner de codes barre, tablettes, PC Manager…)

Repérage et brassage des prises Ethernet dans le FreeCenter et dans la baie

Raccordement de lignes téléphoniques (lorsque nécessaire)

Être force de proposition afin d’améliorer le fonctionnement du système informatique.

PROFIL RECHERCHÉ

Compétences et connaissances :

Reseau: Wan, Lan, ADSL, VPN, Wifi, routage…

OS: Windows 7, Windows 8, Linux, Unix…

Base de programmation : HTML, PHP, MySQL, Java…

Cisco : Firewall, routeur, VLAN…

Qualités attendues à la prise de poste :

Polyvalence et dynamisme

Autonomie et curiosité

Force de proposition et esprit d’équipe

Le Technicien Systèmes et Réseaux de proximité est basé sur Lyon et sera amené à effectuer des déplacements sur les régions aux alentours.

Vous vous retrouvez dans notre offre d’emploi? Rejoignez-nous !!

Poste : CDI

Démarrage : ASAP

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

résolution de problème informatiques

maintenance du matériel et des réseaux informatiques

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Remboursement des frais de transport

CE

Mutuelle

Carte ticket restaurant

Primes d’intéressement et de participation

