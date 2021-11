Free recherche un conducteur de travaux à La Ciotat dans le département des Bouches-du-Rhône

Free recherche un(e) conducteur(-trice) de travaux H/F à La Ciotat. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Dans une phase de forte croissance du parc abonné Fibre Optique, rattaché(e) aux équipes du Chef de Projet (CDP) de la zone, et managé(e) par le Responsable Groupe Production (RGP), vous encadrez une cellule de service abonné (CSA) constituée de Superviseurs de Travaux (SDT) et de Techniciens Télécom Optique (TTO).

A ce titre, vous avez pour missions principales :

Maîtriser le traitement de tous les types de tickets d’incidents ou d’échecs de raccordement abonné

Définir avec le RGP les besoins humains et matériels afin de répondre à la charge de travail actuelle et future

Identifier, documenter, appliquer puis partager les bonnes pratiques

Optimiser la qualité et le temps de traitement des tickets

Gérer les priorités en fonction des objectifs de la direction et de ses prérogatives

Solutionner et expertiser les problématiques rencontrées sur le terrain par les SDT/TTO

Veiller aux respects des règles de sécurité, et remonter les manquements

Objectiver les SDT et les TTO en fonction des priorités opérationnelles

Fournir des reporting périodiques ou sur demande vers la direction

Faire monter en compétences les équipes interne et externe au moyen, entre autre, d’accompagnement et d’audits sur indication du RGP

Participer à l’élaboration et à l’amélioration continue des process techniques et du référentiel matériel

Dans une logique collaborative, vous avez pour objectif de :

Faire évoluer et optimiser la chaîne de traitement des tickets sur son périmètre

Adapter la méthode de travail et votre effectif en fonction de la charge et de son évolution

Maintenir une bonne cohésion au sein de l’équipe des techniciens

Garantir et faire progresser le niveau technique de votre équipe

Assurer un parfait reporting de votre activité vers le RGP

Veiller à la sécurité des collaborateurs

PROFIL RECHERCHÉ

Vous faites preuve d’énergie, de rigueur, de leadership et d’un esprit d’équipe solide au quotidien pour assurer l’atteinte des objectifs de production de votre CSA puis collectivement du GSA.

Vous justifiez d’une bonne connaissance des technologies et des types de déploiement fibre, des interfaces de gestions et des process relatif à cette activité

Vous savez travailler en autonomie, en équipe, tout en ayant l’envie d’apprendre et de progresser en permanence, pour développer une réelle expertise technique et managériale

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Établir un devis

Établir des éléments de facturation

Réceptionner un chantier avec un client

Définir des besoins en formation

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience souhaitée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

CSE

…

Postulez ici.