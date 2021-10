Free recherche un conducteur de travaux sites radio à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône

Free recherche un(e) conducteur de travaux sites radio H/F à Marseille. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Rattaché(e) au coordinateur de travaux régional, votre rôle consiste à contrôler, tout le long de la vie des projets de déploiement des sites mobiles, la bonne exécution des travaux réalisés par des prestataires extérieurs conformément aux spécifications de Free Mobile, dans les délais impartis et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Vos missions principales sont les suivantes :

Participer à l’élaboration et la mise à jour des documents (plans, planning, etc.) nécessaires à la réalisation des travaux de sites neufs ou d’upgrades

Vérifier les devis et préparer les commandes de travaux

Réaliser les demandes d’approvisionnement en matériel auprès de notre pôle logistique

Vérifier les opérations des sous-traitants ou prestataires sélectionnés et s’assurer du respect des engagements définis contractuellement.

Etablir des diagnostics, conseiller les sous-traitants ou prestataires et proposer des solutions en cas de difficultés rencontrées.

Assurer la mise à jour des outils de suivi des travaux, rapporter sur la bonne exécution des travaux

Participer à la recette des travaux avec les MOE et les autres équipes internes

Ce métier implique de nombreux déplacements sur les différents chantiers dont vous assurez le suivi au sein de la région.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes Free Mobile chargées de la négociation des nouveaux sites et de la gestion des relations avec les bailleurs, ainsi que les autres sociétés du groupe Iliad participant au déploiement de sites.

Vous serez amené(e) à effectuer des contrôles in situ dans des conditions d’accès en hauteur.

Vous serez formé(e) au travail en hauteur ainsi que dans le but d’obtenir une habilitation électrique.

Qu’allez-vous gagner à nous rejoindre ?

L’accompagnement par le coordonnateur travaux régional et par l’équipe de conducteurs de travaux

La liberté dans votre organisation de travail au quotidien

La participation à des projets avec des objectifs ambitieux

PROFIL RECHERCHÉ

Vous disposez d’une expérience réussie sur un poste similaire et avez les compétences suivantes :

Capacité à s’imposer et à faire preuve de leadership face à des prestataires MOE

Exigence en matière de respect des règles de sécurité

Connaissances techniques et des réglementations administratives de la construction

Savoir décoder les informations techniques d’un devis

Evaluer le niveau des travaux réalisés

Diagnostiquer les problèmes rencontrés, élaborer des recommandations auprès des prestataires

Capacité à rédiger des comptes-rendus d’activités (reportings) et synthèses

Connaissance des prestataires MOE

Capacité à s’adapter rapidement aux nouvelles problématiques techniques

Rigueur et organisation pour assurer le suivi de plusieurs chantiers multi sites

Capacité à travailler de manière autonome et à faire preuve de proactivité

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – envoyez-nous votre candidature !

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

WORD

EXCEL

AUTOCAD

Connaissance des prestataires MOE

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte Déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.