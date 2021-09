Free recherche un chargé de patrimoine télécom à Metz dans le département de la Moselle

Free recherche un(e) chargé(e) de patrimoine télécom H/F à Metz. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein du service Déploiement de Free Mobile, vous intégrerez le pôle Recherche et Négociation. Cette équipe a pour but d’amener à la constructibilité des sites pour déployer notre réseau mobile.

Rattaché(e) au Responsable Régional, votre rôle est d’accompagner les diverses équipes de négociation dans leur quotidien et d’avoir un rôle préventif dans la gestion de notre parc de bailleur.

Vos missions principales sont les suivantes :

Vérifier la conformité des contrats et assurer le suivi Grands Bailleurs

Garantir l’intégrité des données de la gestion du patrimoine

Assurer la pérennité du patrimoine, prioriser les actions relatives à la gestion des désordres, des litiges et au renouvellement des conventions à échéance, en fonction de l’importance et de la gravité des désordres

Alerter les personnes concernées, assurer et/ou coordonner la mise en place de solutions.

Contrôler le patrimoine existant, au regard de l’ensemble des autorisations administratives et réglementaires nécessaires, et mettre en œuvre toute action en vue de la mise en conformité.

Assurer le renouvellement des demandes d’autorisations administratives et le suivi des conventions.

Renégocier si nécessaire les sites existants en vue d’un réaménagement, en tenant compte des aspects juridiques.

Faire part des décisions aux interlocuteurs internes et externes

Veille règlementaire : contrôler la validité des autorisations dans le cadre de l’évolution du patrimoine.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Vous êtes responsabilisé(e): vous êtes responsable de la gestion de notre parc de bailleur télécom

Vous avez un rôle déterminant dans la relation que Free entretient avec ses bailleurs

Vous êtes en relation avec différents interlocuteurs (internes et externes)

Vous êtes le lien entre la négociation et le juridique: vous êtes l’interface entre les négociations de baux et les validations de la direction

Vous participez à des projets variés dans un secteur dynamique.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes le(la) candidat(e) idéal(e) si :

Vous êtes de formation Bac+2 minimum et vous avez une expérience significative dans la gestion de patrimoine télécom

Vous possédez des notions juridiques pour gérer les règles et les enjeux liés aux contrats avec les bailleurs

Vous possédez une excellente aisance relationnelle qui vous permet de communiquer avec différents interlocuteurs

Vous êtes capable de défendre les intérêts de l’entreprise

Vous êtes de nature organisé(e) et vous possédez un bon esprit d’analyse

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et vous avez une bonne maîtrise du Pack Office et notamment EXCEL

L’entreprise est faite pour vous si :

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome.

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles et vous recherchez une entreprise où on favorise l’audace tout en accordant le droit à l’erreur.

Vous appréciez les environnements de travail dans lesquels vous pouvez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations.

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Intervenir sur des architectures, ingénieries de réseaux

Étudier des terrains potentiels

Déterminer les implantations de relais, pylônes et câbles

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Négocier un contrat

Conseiller un utilisateur dans des choix de technologies, de matériels, de logiciels

Piloter un projet

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience souhaitée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.