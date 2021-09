Free recherche un conseiller commercial boutique à Aix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône

Free recherche un(e) conseiller commercial boutique H/F à Aix-en-Provence. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Free poursuit le développement des Free Centers. Les Free Centers sont les lieux incontournables pour découvrir l’incroyable richesse des services Free. Rejoignez-nous et faîtes partie de l’équipe du Free Center de Marseille ! Affichez votre passion et vos connaissances en présentant les services Free à une nouvelle génération de freenautes et en aidant nos abonnés à utiliser tout le potentiel de la Freebox et de services mobiles de Free.

PROFIL RECHERCHÉ

En Free Center, chaque jour qui passe vous donne la possibilité de faire d’un visiteur occasionnel un abonné fidèle à Free. Vivez une expérience passionnante au sein d’une équipe exceptionnelle :

Vous réservez le meilleur accueil à chaque visiteur, fier(e) d’être le visage de la marque Free

Vous comprenez les spécificités de chaque visiteur par la découverte de leurs besoins

Vous prenez plaisir à proposer à chacun la solution la mieux adaptée

Vous réussissez à démontrer et convaincre en partageant votre enthousiasme ainsi qu’en faisant découvrir la richesse des services Free.

Vous assurez une satisfaction totale pour chaque visiteur du Free Center.

Vous êtes d’un tempérament enjoué et amical, vous êtes ouvert(e) aux autres et vous adorez partager vos connaissances.

Vous avez une expérience de la vente en magasin, ou vous savez à tous les coups susciter l’enthousiasme chez les autres.

La curiosité toujours en éveil couplée à une excellente qualité d’écoute, vous êtes passionné(e) par les innovations Free

Vous aimez travailler en équipe et vous savez vous montrer très réactif.

Vous êtes impatient(e) d’apprendre et de progresser dans un environnement en constante évolution.

Caractéristiques de l’offre

Type de contrat : CDD / CDI

Horaires : 35 h hebdomadaires y compris le samedi

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Prospecter des entreprises

Réaliser une action de merchandising

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps partiel

Samedi

Dimanche

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : Bac

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : Fixe

Montant : 1600 € brut / mensuel

Avantages salariaux : Remboursement des transports 50%

Mutuelle

CE

Carte ticket restaurant

prime de participation et d’intéressement

Salaire fixe + variable attractif

Postulez ici.