Un poste de gestionnaire de stock est à pourvoir chez Free à Metz dans le département de la Moselle

Free recherche un(e) gestionnaire de stock H/F à Metz. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Rattaché(e) à l’équipe logistique basée à Metz, vous participez à la réussite et au déploiement de notre activité Fibre.

A ce titre, vous avez pour missions principales :

Suivre les entrées, les sorties et les prévisions pour assurer la disponibilité des produits

Contrôler qualitativement et quantitativement les marchandises réceptionnées

Opérations de tri et stockage des produits en magasin

Signalement des marchandises détériorées ou manquantes

Préparation et conditionnement des colis : cerclage, étiquetage, filmage

Mise à disposition des marchandises (transport au sein du dépôt, surveillance du flux,

déblocage)

Chargement et déchargement des camions

Consignation du travail effectué sur un document témoin (sur PC) dans l’objectif de la

localisation de la marchandise

Inventaire du matériel

Livraison ponctuelle de matériel aux sites de la région (parfois dans l’urgence)

PROFIL RECHERCHÉ

Vous possédez une expérience sur des missions similaires au cours de laquelle vous avez pu :

Gérer des stocks

Gérer et suivre des marchandises

Utiliser le Pack Office (notamment EXCEL)

Etre chauffeur livreur

Vous êtes également reconnu(e) pour votre capacité à travailler en autonomie et en équipe, ainsi que pour votre réactivité et votre organisation. Rigoureux(se), vous avez le sens des priorités et êtes capable de vous adapter à différents interlocuteurs et situations.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Utiliser un engin nécessitant une habilitation

Suivre des opérations logistiques à caractère international

Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons

Définir des besoins en approvisionnement

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.