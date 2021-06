Free recherche un conseiller accueil à Reims dans le département de la Marne

Free recherche un(e) conseiller(e) accueil H/F à Reims. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

En Free Center, chaque jour qui passe vous donne la possibilité de faire d’un visiteur occasionnel un abonné fidèle à Free. Vivez une expérience passionnante au sein d’une équipe exceptionnelle :

Vous réservez le meilleur accueil à chaque visiteur, fier(e) d’être l’ambassadeur de la marque Free

Vous gérez le flux client au sein du Free Center et les orientez vers nos conseillers selon leurs demandes et besoins

Vous accompagnez nos clients dans la gestion des paiements de leurs sur les bornes Free

Vous assurez une satisfaction totale pour chaque visiteur du Free Center

Vous participez au bon fonctionnement du Free Center

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes d’un tempérament enjoué et amical, vous êtes ouvert(e) aux autres et reconnu(e) pour vos qualités d’écoute. Vous appréciez le relationnel client et aimez rendre service.

Enfin, vous êtes impatient d’évoluer dans un environnement dynamique et êtes passionnée par les innovations Free.

N’hésitez pas et rejoignez-nous !!

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Tenir un registre client

Réaliser des travaux de reprographie

Mettre en forme des documents avant impression

Saisir des documents numériques

Utiliser une machine à affranchir

Conseiller un interlocuteur dans des démarches administratives

CONDITIONS PRATIQUES

CDD – 3 Mois

Temps plein

Samedi

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : Sans diplôme

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : Fixe

Montant : 1585 € / mensuel

Avantages salariaux : Remboursement des frais de transport

Mutuelle

Carte ticket restaurant

Postulez ici.