Free annonce l’ouverture d’une troisième boutique dans la ville natale des Free Centers, et vous propose de rejoindre l’équipe

Jamais deux sans trois.

Alors qu’une deuxième boutique vient à peine d’ouvrir le mois dernier à Rouen, 10 ans après le tout premier Free Center, l’opérateur vient d’annoncer qu’un troisième espace allait voir le jour dans la ville. Il sera situé au centre commercial Tourville le Rivière. Free profite de cette occasion pour indiquer que des postes sont disponible sur cette page pour rejoindre l’équipe Rouennaise.

Pour l’anecdote, Free y a ouvert son premier Free Center en mai 2011 au 31 rue Jeanne-d’Arc en plein centre-ville. Ce dernier a fait office de test dans le but d’observer comment les abonnés et prospects s’appropriaient ce lieu de découverte et de pédagogie lancé en complément du site internet et de la hotline. C’était aussi le meilleur moyen de mettre en avant la Freebox Révolution.

Vous pouvez retrouvez le Free Center le plus proche de chez vous ainsi que tous les services qui y sont proposés en vous rendant sur le site dédié.