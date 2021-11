Ceci n’est pas une offre Black Friday de Free : Avast alerte sur une arnaque visant les abonnés de l’opérateur

L’antivirus Avast alerte, sur Twitter, sur une tentative de Phishing en cours et visant les abonnés Free

Les arnaqueurs en ligne ne manquent jamais d’imagination pour vous subtiliser vos informations personnelles voire bancaires. A l’occasion du Black Friday, Avast signale les Phishings en lien avec cet événement promotionnel. Concernant Free, le Black Friday n’est pas cité, mais les mail envoyé par le pirate propose de répondre à une enquête de satisfaction qui est censée émaner de Free et qui annonce qu’une récompense vous attend. Bien sûr, comme à chaque fois, la seule récompense que vous risquer de subir, c’est de perdre de l’argent.

Nous vous conseillons de ne pas cliquer sur le lien et de ne pas répondre à ce type de courriel. Dans tous les cas, il vaut toujours mieux se rendre directement sur un site web, plutôt de de passer par le lien indiqué dans un mail. Et pour rappel vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/. Si vous avez suivi la procédure indiquée par le phishing, un coup d’antivirus est de mise et appelez votre banque pour faire opposition à votre carte, afin d’éviter des prélèvements frauduleux.