Tuto vidéo Univers Freebox : Boostez le débit sur votre Freebox Delta avec l’activation de la 4G et du VDSL

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la Freebox Delta, y compris la Delta Pop et la Delta Apple TV. L’argument massue du serveur de cette Freebox, outre sa fibre 10 Gb, c’est de proposer l’agrégation 4G + xDsl, pour ceux qui ne disposent pas encore de la fibre. Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment bénéficier de ces deux technologies, ce qui va permettre de décupler votre débit. Nous vous montrons dans ce tutoriel comment activer la 4G et le VDSL, et dans quels cas cela va permettre d’améliorer votre débit.

