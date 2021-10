BFM TV lance encore une nouvelle déclinaison, et elle est d’ores et déjà sur les Freebox

BFM TV Nice Côte d’Azur a été inaugurée ce soir et est déjà disponible gratuitement sur la Freebox

Après le lancement hier de BFM Marseille, la première chaîne d’information a lancé ce soir sa nouvelle version dédiée à Nice et et toute la Côte d’Azur.. Et comme pour sa consœur,, elle est d’ores et déjà disponible sur le canal sur le canal 935 de Freebox TV. Free avait en effet pris les devant en reprenant ce canal il y a déjà quelques semaines.

Et Altice ne va pas s’arrêter là puisqu’il travaille au lancement de deux autres chaînes dans l’ouest de la France et dans le Grand-Est. Ce qui amènera en 2022 à dix chaînes locales. Trafic, météo, qualité de l’air, bons plans, informations de services et de proximité. “Nous nous sommes inspirés du modèle newyorkais d’Altice News 12 Networks, qui est le premier réseau d’infos locales aux États-Unis’ explique-t-on chez Altice. Comme pour les autres déclinaisons, ces chaînes devraient être proposée gratuitement sur les différents modèles de Freebox