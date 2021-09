L’offre Freebox à 9,99€/mois avec TV by Canal inclus se termine demain, il ne vous reste plus que quelques heures pour en bénéficier

La vente privée Freebox Révolution à 9,99€/mois durant 1 an se termine demain et ne sera pas prolongée.

Beaucoup d’entre vous étaient certainement en vacances et ne sont certainement pas au courant, mais Free a lancé à la mi-août une vente privée Freebox, sur le site veepee.fr. Celle-ci se termine demain mercredi à 6h et Free vient d’indiquer à Univers Freebox qu’elle ne sera pas prolongée. Il ne vous reste donc plus que quelques heures si celle-ci vous intéresse. Cette offre Freebox Révolution avec TV by Canal est proposée comme habituellement lors de ventes privées à 9,99€/mois pendant 1 an dans la limite de 12 mensualités au tarif promotionnel, puis 39,99€/mois.

L’offre Offre promotionnelle soumise à conditions, avec engagement de 12 mois, sous réserve d’éligibilité, hors prestations tarifées à l’acte ou optionnelles, hors cas de construction de ligne, réservée aux membres de veepee.fr :

• Situés en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile)

• Éligibles au service de télévision

• Disposant d’une ligne téléphonique active ou inactive

• Non abonnés d’une offre fixe de Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. A défaut, des frais de réactivation de 100€ et un passage immédiat au Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL via Veepee à 39,99€/mois seront appliqués à l’abonné.- Jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir, facturés par votre ancien opérateur*.- Engagement de 12 mois (en cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement : paiement des mois restants dus au tarif plein de 39,99€).- Frais de mise en service : 49€- Frais de résiliation : 49€