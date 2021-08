Freebox Delta Pop : Après plus d’une année où les retard ont été nombreux, Free a enfin livré tous les abonnés, il n’y a désormais plus d’attente

En lançant il y a un peu plus d’un an la Freebox Pop, Free a en réalité lancé 3 nouvelles offres. Et l’une d’entre elles, nommée “Delta + Pop”, rencontre un gros succès. Elle propose un nouveau Player sous Android TV aux abonnés Freebox Delta (nouveaux abonnés ou migration), qui peuvent le choisir à la place de l’enceinte connectée initialement proposée dans l’offre haut de gamme. Il est proposé sans surcoût. De quoi contenter les fans de la Freebox Delta qui n’ont pas forcément envie d’acheter le Player Free-Devialet.

Il aura fallu plus d’un an à Free pour livrer 100% des migrations Delta + Pop

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, tous les types de demandes sont désormais satisfaites à 100% (ou presque), en particulier les migrations vers la Freebox Delta avec Player Pop. C’est cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. C’est surtout les abonnés concernés par cette migration qui ont subi des retards de livraison, de plusieurs mois pour beaucoup d’entre eux. Désormais si vous faites une demande de migration, ce sont les délais classiques qui s’appliquent, soit environ une semaine.

Situation au 25 août des demandes et réceptions des offres Freebox Pop, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo,