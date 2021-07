Freebox TV : Des chaînes s’en vont et d’autres arrivent, ainsi que la HD, dans le bouquet Vietnamien

Ca bouge dans le bouquet Vietnamien.

En 2017 Free lançais le 1er bouquet de chaînes vietnamiennes disponible en France, qui est proposé à 2,99€ pour 4 chaînes. Le contenu de ce bouquet vient d’être modifié avec le départ de deux chaînes et l’arrivée de deux nouvelles. C’est ainsi que VTV1 et VTV3 quittent les canaux 508 et 509. A leurs places on retrouve VTC 1 sur la canal 508 et VTC 9 sur le canal 509. Il s’agit de deux chaînes généralistes, et ces dernières sont diffusées en haute définition.

Le tarif du bouquet n’est pas modifié et reste à 2,99€/mois. A noter que sur la zapliste ce sont encore les logos des anciennes chaînes qui sont affichés, mais ce sont bien VTC 1 et VTC9 qui sont diffusées

Les autres chaînes du bouquet ne changent pas, il s’agit de

• HTV9 (canal 510) est une chaîne généraliste (7ème audience nationale) qui propose des films, des journaux télévisés, des programmes jeunesse, 15 live/mois, du théâtre, des documentaires et de la musique.

• NetViet / VTC10 (canal 507) est la chaîne historique des expatriés.

A ces chaînes vietnamiennes s’ajoute VTV4, qui était déjà présente sur Freebox TV et qui est incluse dans le bouquet basic, donc gratuite.