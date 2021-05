BFMTV va lancer de nouvelles chaînes

BFMTV va poursuivre sa régionalisation avec le lancement de trois nouvelles déclinaisons dès octobre prochain.

La première chaîne d’information en continu a l’ambition de marcher sur les plates bandes de France 3 et peaufine le maillage de son réseau d’antennes locales. Après BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, et plus récemment BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud, Altice Media continue de développer son réseau de chaînes avec le lancement de trois déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille. “Dans un premier temps, durant l’été, elles seront communes, avant d’être dissociées en octobre”, révèle Challenges.

Pour rappel, la maison-mère de BFMTV a reçu le mois dernier le feu vert du CSA autour de l’acquisition d’Azur TV. Cette chaine locale de la Côte d’Azur basée à Nice, diffuse actuellement des programmes orientés sur la découverte de la région, de la vie sportive et associative avec une grille composée de magazines et d’infos locales. Nul doute qu’Altice Media compte s’appuyer sur ce rachat pour lancer ces 3 antennes dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône.

Sources : Challenge (version papier)