Encore de nouvelles chaînes gratuites ont rejoint Freebox TV

Depuis 3 semaines, Free ajoute de nombreuses chaînes à son bouquet TV. C’est encore le cas ce soir avec 2 nouvelles chaîne internationales et gratuites.

La première se nomme TVT et est une chaine généraliste publique Togolaise, principalement en langue française mais également en éwé et kabiyé, langues nationales. La TVT propose 6 éditions du JT par jour, des productions internes de programmes d’éducation civique, de prévention sanitaire et de divertissement. Elle est disponible sur la canal 443

La seconde se nomme Jordan Satellite Channel et appartient à la Jordan Radio and Television Corporation (JRTV), c’est-à-dire la société de diffusion nationale de Jordanie. Cette chaîne TV cinquantenaire se veut loyale au roi de Jordanie, tout en affirmant son indépendance politique. Ses programmes se veulent assez généralistes, partagés entre actualités, divertissement et émissions religieuses. Elle est disponible sur le canal 561 de Freebox TV