Les Free Centers fêtent leurs 10 ans : Découvrez le tout premier d’entre eux, qui a bien changé depuis

Joyeux anniversaires aux Free Centers

Il y a 10 an, le 9 mais le premier Free Center voyait le jour. Il se situe en plein centre de Rouen au 31, rue Jeanne-d’Arc. Ce Free Center a été conçu pour permettre aux abonnés et aux futurs abonnés de découvrir la Freebox Révolution. En effet Free Mobile n’existait pas à l’époque, ni la Freebox Mini 4K, Delta ou Pop. “Le Free Center est un lieu de découverte et de pédagogie. L’ensemble des équipements numériques sont connectés et en libre accès. Ainsi, chaque visiteur a la possibilité d’essayer les nombreuses innovations de la Freebox Révolution : Blu-ray, Freebox Replay, Disneytek, télécommande gyroscopique, Internet sur la TV, jeux HD, Gamepad, WiFi, Gigabit Ethernet, téléchargement, partage…” expliquait Free à l’époque

🎂🎉🥳Joyeux anniversaire Free Distribution !!

Notre filiale dédiée aux boutiques fête ses 10 ans avec plus de 120 Free Centers. Entraide, flexibilité et optimisme, ses 800 collaborateurs partagent un formidable esprit d’équipe ! 💉Lire notre actu : https://t.co/DILgldVCuh pic.twitter.com/kzApwKg3Iw Groupe iliad (@GroupeIliad) May 10, 2021

Coté design, les choses ont pas mal évolué depuis ce premier Free Center, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Que ce soit la couleur de la façade et des murs, qui étaient blancs et qui sont maintenant dans des tons foncés, ou le mobilier, tout a été revu. Ce premier Free Center reprenait d’ailleurs un peu les codes des Apple Store

Pour comparaison, voici à quoi ressemble les Free Center aujourd’hui. Une des grosses évolutions que l’on peut y voir, est l’arrivée des bornes automatiques qui sont apparues en 2014

Aujourd’hui, Free Distribution compte 800 collaborateur, 120 boutiques, et les ouverture de Free Center se font au rythme approximatif d’un par semaine.

A noter que si les Free Centers sont les premières boutiques lancées par Free, l’association Univers Freebox avait déjà lancé, plus d’un an plus tôt, la 24 mars 201n un espace dédiés aux Freenautes, basé sur l’entraide, à l’image de ce que l’on peut trouver sur lesz forums ?