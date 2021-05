Red by SFR relance la guerre des prix sur le mobile

Red by SFR semble prêt à déterrer la hache de guerre sur les forfaits mobiles à petit prix. La marque de l’opérateur au carré rouge vient en effet d’annoncer un forfait 20 Go à 5 euros.

En 2018, Red by SFR et Bouygues Telecom animaient une guerre des prix au travers de forfaits mobiles à petit prix incluant de bonnes quantités de data. Le premier proposait ainsi une formule 30 Go à 5 euros par mois et le second une formule 20 Go à 4,99 euros par mois, laissant au passage entendre un tarif promotionnel à vie. Free avait refusé, pour sa part, de s’orienter vers ce type d’offres. “On ne lance pas des offres à vie à 5 euros, ça n’a pas de sens économique”, avait alors justifié Iliad, la maison-mère de l’opérateur.

Depuis, les consommateurs ayant succombé aux sirènes de la bonne affaire ont vu passer les augmentations de quelques euros sous couvert d’enrichissements, avec ou sans la possibilité de refuser l’évolution de leur forfait. Bien que légale, la pratique avait d’ailleurs fait grincer pas mal de dents. La fête semblait donc bel et bien finie pour celles et ceux convoitant ce type d’offres. Les opérateurs s’étaient d’ailleurs lancés dans une autre guerre, en proposant cette fois-ci de grosses enveloppes pour l’Internet mobile à prix cassé. D’où des offres régulières sur des forfaits 100 Go et plus.

Mais voilà que Red by SFR semble revenir à la charge sur les petits prix au travers d’une opération “Best-of Red”. La marque de l’opérateur au carré rouge vient en effet de dévoiler des forfaits 20 et 60 Go à 5 et 8 euros (au lieu de 10 et 15 euros) disponibles jusqu’au 9 mai. Elle propose par ailleurs un forfait 130 Go disponible à 12 Go en version 4G ou 17 euros en version 5G. “Des prix sans engagement qui ne doublent pas au bout d’un an”, est-il d’ailleurs précisé concernant ces forfaits.

À l’heure où sont écrites ces lignes, Bouygues Telecom, jamais très éloigné en termes d’offres promotionnelles, se contente d’un forfait 5 Go à 5 euros. Mais pour combien de temps ?