M6 va lancer une nouvelle chaîne sur 6Play pour l’Euro et une innovation pour les abonnés Bouygues Telecom

Une nouvelle chaîne “100% Foot ” débarquera sur 6play le 11 mai.

Co-diffuseur de l’Euro 2021 de football entre le 11 juin et le 11 juillet aux côtés de TF1 et beIN Sports, M6 diffusera 11 rencontres dont la finale en clair. Alors que la compétition approche à grands pas, la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost a dévoilé hier son dispositif.

Si le duo Xavier Domergue et Robert Pires commentera les matchs, M6 prévoit de lancer en amont et ce dès le 11 mai prochain, une chaîne numérique sur sa plateforme 6play. Baptisée “100% Foot”, celle-ci proposera des contenus additionnels autour de la compétition. Les 50 meilleurs matchs de l’histoire de l’Euro seront notamment diffusés, tout comme des docu-réalité et des documentaires. Mais ce n’est pas tout puisque cette chaîne prendra l’antenne 1 heure avant le coup d’envoi, pour plonger dans l’avant-match et les coulisses.

Autre nouveauté, M6 proposera “des innovations technologiques à ses téléspectateurs Bouygues Telecom pendant les matchs”, informe le groupe. Leurs seront proposés un canal sans commentaires pour se plonger dans l’ambiance du stade et un autre avec les commentaires d’amoureux du foot. La chaîne M6 sera également disponible en 4K chez certains opérateurs comme Bouygues et Orange.