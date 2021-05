Longévité des réseaux : pour y contribuer, Orange rappelle “un geste simple” aux particuliers et collectivités

Mieux vaut prévenir que guérir, tel est le rappel d’Orange à l’heure où les réseaux télécoms ont gagné en importance pour l’activité économique, la formation, le maintien du lien social et les loisirs. Un seul mot d’ordre : “élaguez”.

Chacun a son rôle à jouer dans la pérennité des infrastructures aériennes de télécommunications. Dans une courte vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Orange rappelle d’ailleurs “un geste simple” qui permet d’éviter certains incidents et les perturbations réseau qui vont avec pour les utilisateurs.

L’opérateur historique explique en effet qu’il incombe aux particuliers et collectivités de s’occuper de l’élagage de la végétation dans les jardins et espaces publics, afin d’éviter que des branches ne cassent et n’arrachent les lignes téléphoniques en cas de vents ou d’intempéries. Dans le cas d’un particulier propriétaire d’un ou plusieurs terrains, Orange rappelle que ce dernier a la responsabilité de l’élagage et qu’il peut faire appel à un professionnel si la réalisation apparaît dangereuse ou complexe.

De son côté, Orange a été rappelé à l’ordre par l’Arcep. Le régulateur a récemment insisté sur la nécessité d’assurer assurer la maintenance du réseau téléphonique, afin de garantir une bonne qualité de service aux abonnés en attendant leur bascule sur le réseau fibre optique. La nouvelle gendarme des télécoms Laure de la Raudière dénonçait un “calvaire” pour les abonnés et une situation “inacceptable” à ses yeux.