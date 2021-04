Free recherche un assistant administratif et technique en alternance à Montpellier dans l’Hérault

Free recherche un(e) assistant(e) administratif et technique en alternance H/F à Montpellier. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Rattaché(e) au service EXM, vous serez amené(e) à échanger avec les prestataires, les autres services des bureaux d’étude et les collaborateurs présents sur le terrain. Vos missions seront les suivantes :

Gestion et suivi de dossiers (litiges, sinistres, ) ;

Utilisation de plusieurs interfaces et logiciels ;

Gestion et suivi des documents administratifs de nos prestataires ;

Suivi des

Cette liste de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Ce que nous pouvons vous apporter :

Une méthode de travail agile ;

Un environnement dynamique ;

Des valeurs fortes : Autonomie – Efficacité – Flexibilité – Audace ;

Des collaborateurs prêts à partager, transmettre et vous former.

PROFIL RECHERCHÉ

En formation BTS Support à l’Action Managériale (SAM) ou Gestion de la PME (GPME), vous êtes reconnu(e) pour votre esprit de synthèse et d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie. Diplomate, rigoureux(-euse), vous êtes par ailleurs volontaire, curieux(se), attentif(ve) aux détails et avez une bonne connaissance des normes rédactionnelles.

Vous maîtriser les outils/applications suivantes :

Pack Office (Word, Excel, Outlook, etc.)

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous souhaitez rejoindre nos équipes n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Poste ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Nos équipes RH prendront contact rapidement.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Intervenir dans le domaine de la construction mécanique

Intervenir dans le domaine de la chaudronnerie, tôlerie et tuyauterie

Intervenir dans le domaine des structures métalliques

Intervenir dans le domaine des outillages et moules industriels

Intervenir dans le domaine des machines spéciales

Intervenir dans le domaine des Plastiques, caoutchouc et composites

Élaborer un dossier de fabrication

Concevoir un dossier technique

Établir un cahier des charges

Étudier et identifier des évolutions de pièces, composants, sous-ensembles, ensembles, …

CONDITIONS PRATIQUES

Apprentissage – 12 Mois

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : Bac

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1%logement

CSE

Postulez ici.