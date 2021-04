Les données chez les opérateurs font débat, Netflix rend perplexe certains abonnés… Vos meilleures réactions à l’actu Free et télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free l’emporte sur la conservation des données chez les opérateurs, mais certains s’inquiètent

Suite au recours de Free et Free Mobile en 2018, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de conservation généralisée des données par les FAI, était légale à des fins de préservation de la sécurité nationale. Néanmoins, cette obligation n’a aucunement lieu d’être en dehors de ce cas. Une victoire pour l’opérateur donc, mais une défaire pour la Quadrature du Net qui réclamait la fin pure et simple de la conservation des données des opérateurs. Forcément , un tel sujet fait débat dans notre espace commentaire.

Netflix affirme ne pas serrer la vis, mais les abonnés s’inquiètent

Le patron de Netflix affirme ne pas vouloir “serrer la vis” concernant le partage des comptes, pratique bien connue et très utilisée pour toutes les plateformes de SVOD. Le géant du streaming testes plusieurs solutions pour la limiter, mais certains s’inquiètent sur de potentielles mesures mise en place qui pourraient les pénaliser alors qu’ils respectent les règles.

Certaines applications font regretter Android TV à certains abonnés Freebox Révolution

Chaque semaine, nous testons une application disponible sur Android TV pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K. La dernière en date fut JustWatch, regroupant tous les contenus proposées par différentes plateformes de streaming pour savoir où regarder quelle série ou quel film. Et cette application est plutôt appréciée, certains aimeraient même qu’elle aille plus loin.

Si bien que certains en viennent à regretter que leur Freebox Révolution (ou même Delta), ne soit pas sous Android TV, pour bénéficier de ce type d’application.

Une grève de la faim contre une antenne ? Petit joueur !

Un ancien navigateur avait entamé une grève de la faim pour protester contre un pylône. Il a finalement gagné son bras de fer avec Orange. L’opérateur historique et Free s’installeront donc ailleurs. Ce solide breton octogénaire avait perdu 8 kilos durant sa protestation, et certains commentaires sont plutôt taquins envers la région de Breizh…

Et pour ceux qui crient au stéréotype envers les bretons, il semble que même les habitants de la région en jouent, n’est-ce pas grasdubide-bzh ?

Ils ont des chapeaux ronds…

Une astuce tenue secrète dévoilée par Stéphane Richard !

Le patron d’Orange é dévoilé son astuce pour ne pas être assailli de requêtes concernant la livebox de ses interlocuteurs : il se présente avant tout comme un technicien télécom. Et de l’aveu d’un de nos lecteur, il n’est pas le seul à utiliser cette technique ! Si votre date tinder est vague sur son métier dans les telcos, vous saurez pourquoi !