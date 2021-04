Un poste de technicien fibre optique XMI est à pourvoir chez Free à Dijon dans le département de la Côte-d’Or

Free recherche un(e) technicien(-ne) fibre optique XMI H/F à Dijon. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Missions :

Participe à l’élaboration et au contrôle des études d’horizontalités et de verticalités –

Audite et réceptionne les ouvrages réalisés tant que sur le plan structurel qu’optique –

Suit les levées de réserves optiques, mécaniques et documentaires –

Mesure et analyse les liaisons optiques –

Réalise des expertises d’incidents –

Met à niveau les infrastructures défectueuses –

Analyse, valide les données de sortie et met à jour les référentiels. Il vérifie la cohérence entre le terrain et les référentiels (mesures, base de données, récolement, …) –

Effectue le reporting lié à son activité –

S’assurer du respect des CCTP et des règles HSE –

Traitement de l’information : Il optimise ses interventions en fonction de la planification et des priorités qui lui sont transmises Il est garant du respect du cahier des charges et de l’application des modes opératoires Remontés diligente des aléas et des incohérences terrain (N+1, BE, …)

PROFIL RECHERCHÉ

Profil :

Volontaire et autonome, vous faites preuve de rigueur, d’une capacité d’adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à vous, et votre principale qualité est avant tout une très bonne organisation.

Curieux et ayant une capacité à apprendre pour intégrer des modalités de diagnostic initial d’éventuelles pannes en vue d’en réaliser/faciliter la réparation

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Entretenir du matériel multimédia

Intervenir sur des réseaux

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

Assister un utilisateur à distance

Actualiser et faire évoluer les équipements de télécommunication ou de courants faibles

Conseiller une clientèle ou un public

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience souhaitée

Niveau d’étude requis : CAP / BEP

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : CE – Mutuelle – Tickets restaurant – Participation – Intéressement – Offre collaborateur

Postulez ici.