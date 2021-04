Astuces Free en vidéo : Il est possible de s’abonner à ses forfaits mobile avec une validité d’un mois, à la façon des cartes prépayées

C’est une solution peu connue, mais, le saviez-vous, les forfaits à 2 € et 19,99 € peuvent être souscrits avec une durée de validité limitée et choisie ?

Nouveau numéro de notre nouvelle série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons à une formule qui permet de bénéficier d’un forfait Free Mobile à la manière des cartes prépayées, il est en effet possible de disposer des deux offres de Free Mobile avec une validité de 1 mois. Toutefois cette possibilité n’est pas laissée lors d’une souscription en ligne et n’est accessible que depuis les bornes automatiques. On vous explique tout en vidéo :