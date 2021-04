A défaut d’arriver chez Free Mobile, la VoWIFI débarquera “très prochainement” chez Free Pro

L’opérateur professionnel d’Iliad annonce l’arrivée prochaine des appels sur WiFi dans son forfait mobile.

La VoWIFI, c’est pour bientôt chez Free Pro. Tout comme la VoLTE, cette technologie reste aux abonnés absents chez Free Mobile et n’est pas encore implémentée dans les offres professionnelles de l’opérateur de Xavier Niel. Le compte Twitter officiel de l’opérateur l’affirme : les appels en WiFi et en 4G seront bientôt proposés dans le forfait Free Pro 5G.

La VoLTE et la VoWIFI arrivent très prochainement 😎 Free Pro (@FreePro) March 30, 2021 <script async=”” charset=”utf-8″ src=”https://platform.twitter.com/widgets.js”>

Une annonce assez vague mais qui devrait ravir les abonnés à l’offre lancée le mois dernier. Pour rappel, Free Pro avait déjà annoncé, peu après son lancement, l’arrivée de la VoLTE (les appels en 4G) dans son forfait mobile en 2021.

Il reste à voir si cette arrivée au sein de ses offres professionnelles poussera Free à proposer la VoWIFI dans ses forfaits grand public. Xavier Niel, son fondateur, s’était cependant montré plutôt réticent face à cette technologie : “je ne suis pas certain que l’on en fasse un jour” confiait-il en marge de la présentation de la Freebox Delta en 2018.

Qu’est ce que la VoWIFI ?

Cette technologie permet de faire transiter l’ensemble de vos communications (appels et SMS/MMS) via le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté. Il n’est pas nécessaire d’être connecté sur sa propre box, tous les réseaux WiFi sont compatibles et ils peuvent ainsi servir de connexion de remplacement dans un immeuble où la 4G ne passe pas bien par exemple. L’intérêt réside également dans une meilleure qualité d’appel lorsque les conditions de réception sont difficiles.

Si les opérateurs proposent aujourd’hui la VoWiFi, c’est aussi pour eux un moyen de remplacer la solution femtocell, à moindre coût (Free l’a intégré à ses Freebox Révolution et Mini 4K), surtout pour les clients qui ne disposent pas de couverture mobile dans leur résidence avec l’opérateur.