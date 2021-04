Free Mobile : des promos jusqu’à 260€ sur les smartphones Samsung

A l’occasion de Pâques, Free Mobile fait le plein de promotions dans sa boutique en ligne. Et ça bouge du côté de Samsung.

Ainsi le Samsung Note 20 5G bénéficie d’une grosse promo de 260€, son prix passe de 1059€ à 799€ en achat comptant. Ce modèle 256 Go est disponible en paiment 4 fois ou 24 sans frais.

Dans le même temps, les Samsung S20 FE 5G et 4G profitent d’une réduction directe de 100€ et d’une ODR du même montant. Les deux promos cumulées, leur prix passe respectivement à 559€ et 449€.

Enfin, le Samsung A42 5G voit son tarif en achat comptant tomber à 239€ soit une réduction de 50€. Le A41 est désormais proposé à 259€ au lieu de 299€. Et le A12 clôture la valse des promos avec une réduction de 20€ pour un prix s’élevant à 169€. Ces trois modèles sont également proposés en paiement en 4 fois et 24 fois sans frais.