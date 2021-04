C’est parti pour une nouvelle chaîne éphémère 100% numérique de Canal+

Comme prévu, Canal+ a lancé hier une nouvelle chaîne éphémère baptisée “Ciné+ Enquêtes”.

Du 1er avril au 14 mai prochain, une nouvelle chaîne numérique “Ciné+ Enquêtes”, tentera d’attirer les fans d’investigations, de films à suspense et de polars, directement sur myCanal.

Au programme, plus de 100 films (Sherlock Holmes, Millenium, Les enquêtes du département V, Zodiac, OSS 117, The Pledge, A couteaux tirés, Brooklyn Affairs), ainsi qu’un documentaire exclusif “Comment Lemmy Caution et OSS117 ont sauvé les films d’espionnage made in France” de Sonia Medina et Alain Riou.

Diverses catégories sont proposées comme “Du Polar à l’écran”, “Alerte enlèvement”, “Cold case”, “Elémentaire mon Sherlock”, “N’appelez pas la police”, “Les suites de l’enquête”, “Mystère et boule de gomme”.

Il s’agit de la 14e déclinaison de Ciné+. Avec des thématiques variées, allant du cinéma italien, Bollywoodien et Anglais aux décennies cultes pour les cinéphiles, celles-ci proposent un large catalogue.

Les chaînes digitales Ciné+ sont disponibles sur myCanal (y compris sur la version Android TV des Freebox Mini 4K et Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si ces chaînes sont proposées sans surcoût, elles se sont disponibles que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).

Une nouvelle chaîne Canal+ Story le 14 avril

La filiale de Vivendi va également dégainer une autre chaîne numéroque qui diffusera les meilleurs moments du canal 4, baptisée Canal+ Story. Celle-ci sera lancée le 14 avril e mettra en avant toutes les figures emblématiques de la chaîne depuis son lancement. Comme pour les autres chaînes numérique lancées par Canal+, celle-ci sera disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV et donc sur Freebox Mini 4K et Pop), mais aussi sur les autres Freebox via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si celle-ci sera proposée sans surcoût, mais sera disponible en fonction de l’offre Canal dont vous disposez. Il n’est pas, pour l’heure, indiqué quels abonnés y auront accès.