Après l’annonce du Wifi 6E sur la Freebox Pro, Free a-t-il déjà prévu cette technologie sur les Freebox Delta et Pop ?

Quelles Freebox bénéficieront du Wifi 6E ?

Nous vous l’annoncions aujourd’hui, la Freebox Pro bénéficiera du Wifi 6E à la fin de cette année. Mais elle pourrait ne pas être la seule Freebox à bénéficier de cette technologie. En effet, on sait que Free anticipe les évolutions à venir sur chaque Freebox qu’il lance, que ce soit les nouvelles générations de wifi, mais, en leur temps, l’ADSL 2+, la 3D etc.

Et les propos de Xavier Niel semblent aller dans ce sens. Il avait en effet annoncé à Univers Freebox, en marge du lancement de la Freebox Pop, qu’il préférait utiliser le Wi-Fi 6E, jugé plus stable et plus intéressant. Selon lui, suite à des tests sur la Freebox Pop, l’opérateur “se retrouvait avec un Wi-Fi de moins bonne qualité quand on mettait du Wi-Fi 6“, expliquait le fondateur de Free. Le problème, outre le fait que cette norme n’est pas certifiée ce qui ne gêne pas l’opérateur en soi, est la perte de débit pour les appareils non-compatibles.

Utiliser cette technologie aurait alors “dégradé le Wi-Fi de nos abonnés pour potentiellement légèrement […] l’améliorer pour ceux qui avaient potentiellement un équipement en Wi-Fi 6“. Un argument appuyé par le fait que les équipements l’utilisant ont “toujours, pas parfois, toujours” un bouton pour le désactiver, signe qu’elle “pose ou peut poser un problème” expliquait Xavier Niel.