Free commence à mettre à jour quotidiennement sa carte officielle d’éligibilité à la fibre

Pour savoir si la fibre Free arrive bientôt chez vous, direction la carte officielle de l’opérateur. Et bonne nouvelle, le rythme des mises à jour s’accélère.

Informer au mieux ses abonnés et prospects de l’arrivée de la fibre dans leur commune, telle est la stratégie initiée depuis près de 2 ans par Free. D’abord avec des campagnes locales d’affichage et son camion dédié puis plus récemment en lançant ses comptes régionaux sur Twitter.

Mais ce n’est pas tout, puisque depuis la semaine dernière l’opérateur de Xavier Niel semble avoir pris la décision de mettre à jour sa carte interactive d’éligibilité à la fibre de manière quotidienne contre une fois par mois jusqu’à présent. En effet, selon les constatations de notre confrère Busyspider, la dite carte a été actualisée tous les jours la semaine dernière. La dernière actualisation date du samedi 27 mars. De quoi permettre aux abonnés de connaître désormais de manière plus précise et informée l’arrivée du FTTH à leur adresse.

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de saisir son adresse postale, pour connaître l’avancement du déploiement FTTH dans votre zone d’habitation et votre domicile.

Si la fibre de Free n’est pas encore à votre porte, il vous sera alors proposé de suivre l’avancement des travaux, en saisissant vos coordonnées. Aujourd’hui plus de 20 millions de foyers sont éligibles à une offre fibre de l’opérateur.