Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : SFR contre-attaque face à Free Mobile, Bouygues Telecom boxe dans une nouvelle catégorie…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

22 Mars 2011 : Free s’engage pour l’accessibilité des personnes sourdes et malentendantes

C’est l’anniversaire d’un partenariat important pour l’accessibilité des services clients de Free avec les 10 ans de son partenariat avec Deafi. Cela ne s’est pas arrêté là, avec notamment la création d’un service de communication accesisble pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce choix de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer avec un service client via la langue des signes, sans attendre qu’une loi ne l’y oblige, reste une belle initiative de la part, actée le 22 mars 2011.