Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : une première Freebox partout en France, pour le forfait illimité on dit merci qui ?

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

16 mars 2011 : My TF1 arrive sur Freebox

L’offre Freebox Replay se voit enrichie par l’arrivée d’un nouveau service : MyTF1, rediffusant les programmes passé sur la première chaîne. Depuis le 16 mars 2011, il est ainsi possible de revoir le catalogue complet de la chaîne mais aussi d’accéder à un vidéo club, aux coulisses de certaines émissions etc.

L’interface de MyTf1 proposée par la Freebox HD

16 mars 2016 : Orange présente sa Livebox 4

Lors de son Hello Show 4, se tenant le 16 mars 2016 au Carrousel du Louvre à Paris, Stéphane Richard présente son nouveau bébé : la Livebox 4. Parmi les nouveautés proposées par ce modèle, on compte la compatibilité avec l’Ultra HD, un assistant vocal pour l’application Ma TV d’Orange ou encore un port SFP… Sa descendante arrivera quatre an plus tard avec la Livebox… 5, bravo, vous suivez !

18 Mars 2004 : La Freebox est disponible partout en France

Une grande aventure qui commence le 18 mars 2004 : le boîtier Freebox arrive dans les foyers Français, tant en zone dégroupée que non dégroupée. Elle proposait alors l’internet haut-débit et la téléphonie fixe gratuite. Dans un premier temps, la disponibilité de cette nouvelle box était réservée aux nouveaux abonnés, puisque l’échange des boitiers SAGEM des anciens abonnés Free-Haut-Débit sera réalisé le trimestre suivant.



A Univers Freebox, nous sommes nostalgiques donc nous avons encore une Freebox de l’époque

19 Mars 2010 : Univers Freebox ouvre son concept store

Dans cette chronique, nous n’avons pas trop l’occasion de parler de nous (si ce n’est de notre superbe chaîne YouTube de temps en temps, abonnez vous ! 😉 ) mais c’est un gros évènement pour nous alors on le clame haut et fort. Le concept store a fêté ses 11 ans cette semaine ! Toujours en activité depuis le 19 mars 2010, notre store a pour but d’accompagner les abonnés dans leurs démarches concernant les Freebox et Free Mobile.

Les premières esquisses du projet, qui dure maintenant depuis 11 ans.

21 mars 2017 : Free propose le premier forfait 4G illimité

L’un des forfaits mythiques de Free Mobile fête ses trois ans : le forfait data illimité à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox a été lancé le 21 mars 2017 ! C’est la première fois qu’un forfait propose la 4G illimitée en France, en plus des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine. La formule a été modifiée l’année dernière avec l’arrivée de la Freebox Pop qui voit son forfait 4G/5G illimité passer à 9.99€. Cette offre mythique constitue toujours le porte-étendard de l’opérateur.

L’occasion pour Free de bien plaisanter