ARCEP : L’opérateur d’Iliad, Only, premier sur plusieurs indicateurs à Mayotte

L’Arcep a publié il y a quelques jours, sur son site interactif monreseaumobile.fr, les résultats de qualité de service des opérateurs mobiles en outre-mer. Cette publication permet aux consommateurs ultramarins de comparer les performances des opérateurs, et aux décideurs de poser un diagnostic sur l’état de la connectivité mobile de leur territoire. Les données sont disponibles en open data, pour permettre une réappropriation par tous.

La qualité de service des appels et des SMS s’améliore, pour tous les territoires et pour tous les opérateurs. En revanche, le constat est plus contrasté concernant la data : certains indicateurs comme le débit moyen continuent de progresser, mais la navigation web ou le streaming semblent stagner voire sont parfois moins bons qu’en 2019. Cela peut s’expliquer par la période de mesures (septembre-décembre en 2020, contre juillet-août en 2019) et aux effets de la crise sanitaire, qui a augmenté la pression sur les réseaux.

À propos de Mayotte, l’ARCEP a effectué de septembre 2020 à janvier 2021, via des iPhone 11 et des Samsung Galaxy s10, plus de 30 000 mesures de qualité de service sur toutes les communes mesurées, avec plus de 300 points de mesure sur les lieux de vie, pour l’ensemble des opérateurs mahorais.

La qualité de service mesurée sur les lieux de vie :

Concernant la qualité mesurée sur la voix, on peut observer que Only se position à la 1er place avec 93% des appels maintenus pendant 2 minutes dont 86% avec une qualité parfaite. En ce qui concerne les SMS, Only est ex aequo à la première avec un taux de 99% (SMS : reçus en moins de 10s).

Pour ce qui est de la partie internet, Only se positionne à la troisième position sur la partie navigation web avec 83% de pages chargées en moins de 10s, dont 31% chargées en moins de 5 secondes contre 29% pour Orange. Pour ce qui est de la partie vidéo, l’opérateur de Xavier Niel et de Hiridjee, se place 1er et atteint un taux de 96% de vidéos visionnées pendant 2min avec une qualité correcte dont 78% en qualité parfaite.

La qualité de service mesurée sur les axes routiers :

Sur les axes routiers, la qualité des appels mesurée position Only ex aequo à la première avec 97% des appels maintenus pendant 2 minutes dont 83% avec une qualité parfaite contre 91% pour Orange. En ce qui concerne les sms, Only est cette fois-ci à la deuxieme place avec un taux de 96% (SMS : reçus en moins de 10s).

Pour terminer, la qualité de la navigation web qui se base sur le délai de chargement des pages internet, place Only à la troisième position, avec un taux de 81% de pages chargés en moins de 10 secs, dont 25% en moins de 5 secs.

Pour résumer, l’opérateur du groupe Iliad et du groupe Axian, présente selon l’ARCEP, une qualité de service toujours élevée pour la voix et les SMS, et une nette progression de la data par rapport à l’année dernière. Cependant, Only, dispose encore de plusieurs fréquences non exploitées (20 Mhz sur la 2600Mhz et de quelques lots sur la 2100Mhz), un atout qui pourrait lui permettre dès cette année, d’améliorer ses débits et par cause à effet sa qualité de service sur la navigation web et d’être élu, meilleur opérateur de Mayotte en matière de qualité de service.