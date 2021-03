Google Chrome s’équipe enfin d’une fonctionnalité de prévisualisation des pages web sur Android

Une fonctionnalité issue d’un développement de deux ans et demi sur les smartphones sous l’OS de Google.

Sachez où vous allez surfer. Vous pouvez désormais avoir un aperçu d’un site web avant d’y entrer, sans accumuler des dizaines d’onglets sur votre smartphone et de repérer si le site web est conforme à vos attentes. La firme de Mountain View déploie une nouvelle mise à jour de son navigateur sur Android pour permettre aux utilisateurs de jeter un coup d’oeil sur un site web avant d’y entrer pleinement.

Une fonctionnalité qui était déjà testée en 2018, sans jamais arriver de manière fonctionnelle sur le navigateur de Google. Vérifiez cependant que votre application soit à jour sur votre smartphone Android.

La manipulation est assez simple, nous allons vous l’expliquer ici. Admettons que vous vous trouviez face à un lien et que vous voulez vous assurer de la légitimité du site avant de vous vous y aventurer. Ils suffit alors de rester appuyé un court instant sur ce dernier, et vous verrez une fenêtre contextuelle s’ouvrir. Il suffit alors de cliquer sur “prévisualiser la page”, et un aperçu de la page s’affichera.

Si le site vous paraît correspondre à vos attentes, il suffit alors de cliquer sur la petite icône en haut à droite de la prévisualisation en forme de case avec une flèche en sortant. S’il ne vous paraît pas intéressant, voir louche, vous pouvez ainsi en sortir directement en cliquant sur la croix ou en swipant vers le bas et chercher votre bonheur ailleurs.

Source : 9to5Google