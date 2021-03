Free Mobile cumule remise et accessoires offerts pour un smartphone d’entrée de gamme

Double avantage pour le Nokia 5.3 qui bénéficie d’une remise ainsi que de 2 accessoire offerts dans la boutique Free Mobile

Comme il le fait régulièrement, Free Mobile propose de nouvelles remises ou accessoires en cadeau dans sa boutique en ligne. Cette fois, c’est le Nokia 5.3 qui est concerné doublement. En effet, celui-ci est maintenant proposé avec une remise de 40€, soit un tarif promotionnel de 159€ ( avec possibilité de payer en 4 ou 24 fois sans frais). Mais ce n’est pas tout puisque Free intègre dans le colis, pour une durée limitée, un starter pack (coque + protection écran) et une carte SD 32Go d’une valeur de 35,90€.

Le Nokia 5.3 embarque un chipset Snapdragon 665, une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts via l’USB-C et le système Android 10. Il propose un écran IPS 6,55 pouces HD+ (1 600 x 720 pixels), un stockage 64 Go extensible par MicroSD (jusqu’à 512 Go), un quadruple capteur photo 13 + 5 + 2 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra-angle + macro + profondeur) et un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant dans une encoche goutte d’eau. Le lecteur d’empreintes prend place au dos et le mini-jack répond présent. Le smartphone est compatible avec la 4G 700 MHz (B28).