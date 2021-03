Orange annonce l’augmentation d’un de ses bouquets TV en raison de la TVA, une mauvaise nouvelle qui pourrait arriver chez Free

Les opérateurs pourraient tous devoir augmenter le tarif des contenus audiovisuels qu’ils proposent

Orange annonce aux abonnés à son bouquet TV Famille Fibre actuellement facturé 12,99€/mois va augmenter d’un euro à compter du 8 avril prochain, 13,99€/mois. La raison invoquée est l’augmentation de la TVA prévue par la loi de finance 2021. Il n’est pas possible de refuser cette augmentation et la seule échapattoire proposée est la résiliation du bouquet (merci ImadCsb)

Une nouvelle loi qui pourrait également toucher Free

Jusqu’à présent, plusieurs taux de TVA cohabitaient pour les contenus proposés dans les offres des opérateurs : 5% pour les services de presse, 20% pour la SVOD et 10% pour les services de télévision payants. Mais un nouvel article de la loi de finance prévoit que dans les offres composites, comme c’est le cas avec la Freebox Delta par exemple, qui inclut TV by Canal, Netflix, Prime Vidéo ou encore le service de presse Cafeyn, le taux de TVA des différents contenus sera basé sur le plus haut des différents services, soit 20% si un service de SVOD est inclus. Il reste donc à savoir comment Free pourrait réagir, soit prendre à sa charge cette hausse, soit l’appliquer à ses abonnés, mais l’opérateur pourrait également trouver une astuce pour ne pas faire augmenter les facture.