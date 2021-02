La 4G de Free Mobile soupçonnée de couper la TV, l’ANFR impliquée

Direction la Guérande, où une quinzaine de foyers d’une commune subissent des problèmes de réception via la TNT. Une antenne 4G de Free Mobile est pointée du doigt par l’ANFR.

A Saint-Brévin, l’activation d’un pylône de Free fait des siennes. En effet, plusieurs foyers sont privés de télévision, pour certains depuis trois semaines et le point commun est assez clair : ils utilisent tous la TNT. Roger, l’un des habitants concernés, a relevé le problème après avoir contacté ses voisins.

” J’ai des rayures sur l’écran ou alors il est écrit absence de signal ” explique-t’il. Après avoir recueilli les témoignages d’autres riverains, il a contacté la mairie de Saint-Brévin pour signaler ces soucis et contacté l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). “Ils m’ont donné un numéro de dossier mais je n’ai pas eu de nouvelles ensuite”, explique-t-il.

L’agence a ainsi indiqué que l’origine la plus probable des dysfonctionnements serait l’installation et la mise en service d’un site 4G de Free Mobile. Une raison qui paraît assez cohérente dans le cas de Roger, habitant à près de 350m de l’antenne.

Afin d’informer les habitants concernés, souvent âgés et n’ayant parfois pas d’autres distractions que la télévision d’autant plus durant la crise sanitaire, la mairie relaie la marche à suivre pour signaler le problème auprès de l’ANFR. Deux plateformes sont disponibles : via internet sur le site recevoirlatnt.fr ou en composant le numéro 0970 818 818.

L’ANFR précise : “ces téléspectateurs peuvent bénéficier de la pose d’un filtre pour résoudre (normalement) leurs problèmes de réception de la TNT via l’antenne râteau“. A noter : ce filtre est à la charge de l’opérateur et que le téléspectateur n’aura rien a payer. Il sera ensuite contacté par un antenniste mandaté par Free pour la pose de ce filtre.

Source : L’Echo de la presqu’île guérandaise