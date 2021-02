Smartphones : Huawei dévoile son nouveau pliable, Samsung présente un modèle à petit prix

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : le nouveau modèle pliable de Huawei, un nouveau modèle à prix abordable chez Samsung et une nouvelle série attendue chez Xiaomi. Cette semaine, Huawei a présenté son nouveau smartphone pliable, le Mate X2. Cette fois, le constructeur chinois opte pour un écran 6,45 pouces à l’extérieur et un écran plus de grand de 8 pouces à l’intérieur. De passer d’un smartphone à une petite tablette. Sous le capot, on trouve la puce Kirin 9000 assurant de hautes performances et la compatibilité sur les réseaux 5G. Au dos, on a un quadruple photo 50 + 12 + 8 + 16 Mégapixels assurant des clichés qualitatifs et de la polyvalence. Une batterie 4 500 mAh à bord se charge à toute vitesse en 55 Watts. Le constructeur n’a pas encore communiqué à propos de la disponibilité en Europe. À titre indicatif, les tarifs dépassent déjà les 2 000 euros à domicile. De son côté, Samsung a dévoilé une variante 4G du Galaxy A32. Celle-ci embarque un chipset Helio G80, un écran AMOLED 6,4 pouces FHD+, un capteur photo 64 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 20 Mégapixels à l’avant et une batterie 5 000 mAh pour une solide autonomie. Reste maintenant à attendre les informations concernant le marché européen. À titre indicatif, la version 5G, déjà disponible chez Free Mobile, s’affiche à 329 euros. Quant à la branche française de Xiaomi, elle a teasé la présentation d’une nouvelle série de smartphones Redmi Note 10 programmée le 4 mars. Pour rappel, les Redmi Note sont réputés pour offrir des solutions équilibrées sur le petit milieu de gamme. Ce sont des références pour les petits budgets. Notre récent test du Redmi Note 9T n’a fait que la confirmé. 🋟 La série #RedmiNote est bientÃ’t de retour !

Rendez-vous le 4 mars à 13h00.#RedmiNote10 pic.twitter.com/xdkTQiyp88 Xiaomi France (@XiaomiFrance) February 25, 2021