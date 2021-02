En mars, les nouveautés fleurissent sur Amazon Prime Video en attendant l’arrivée du printemps

Amazon Prime Video dévoile son catalogue de nouveautés pour le mois de mars. De quoi attendre l’arrivée du printemps.

1er mars

Collection Terrence Malick :

-A la merveille

-Knight of cups

-le nouveau monde

-Song to song (30 mars)

–Hairspray : film de Adam Shankman avec Nikki Blonsky, John Travolta, Michelle Pfeiffer.

Synopsis : Malgré son physique passablement arrondi, la jeune Tracy n’a qu’une idée en tête : danser dans la célèbre émission de Corny Collins. Par chance, ce dernier assiste à une de ses performances au lycée et lui propose de venir rejoindre son équipe. Tracy devient instantanément une star, s’attirant du même coup la jalousie d’Amber, qui régnait jusqu’ici sur le show. La chance de Tracy tourne lorsque, après avoir été témoin d’une injustice raciale, elle se retrouve poursuivie par la police pour avoir marché à la tête d’une manifestation pour l’intégration des Noirs. Désormais en cavale, ses chances d’affronter Amber au cours de la finale et de remporter le titre de ” Miss Hairspray ” semblent bien compromises..

– Du plomb dans la tête : film de Walter Hill avec Sylvester Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi.

Synopsis : Tueur à gages à La Nouvelle-Orléans, James Bonomo, dit « Jimmy Bobo », a pour règle de ne jamais tuer un innocent. Après l’exécution d’un contrat, il laisse derrière lui un témoin, vivant. Pour le punir de ce travail bâclé, son partenaire Louis est abattu par un mystérieux assassin.

Vincent Dedienne- s’il se passe quelque chose : À l’occasion de la 300ème représentation de son spectacle « S’il se passe quelque chose » et après avoir séduit près de 150 000 spectateurs, Vincent Dedienne propose au public de venir vivre son spectacle au cinéma. Le jeune humoriste en pleine ascension propose aux spectateurs de le retrouver dans les salles obscures le jeudi 12 octobre à 20h.

2 mars

–Blitz : film de Elliot Lester avec Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen.

Synopsis : À Londres, un tueur en série s’en prend aux policiers. Que se passe-t-il lorsque ceux qui sont censés protéger deviennent la cible ? Face à un ennemi aussi rusé que pervers, Brant, un flic aux méthodes atypiques, se lance dans l’enquête. Dans un jeu de piste où la justice doit parfois franchir les limites pour combattre le mal, c’est un affrontement absolu qui commence…

–Crazy Joe : film de Steven Knight avec Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure.

Synopsis : Ex-soldat des forces spéciales britanniques, Joey Jones se retrouve à la rue dans Londres après s’être enfui pour échapper à un procès en cour martiale. En s’introduisant par effraction dans un appartement inoccupé, il découvre de quoi recommencer une nouvelle vie. Bientôt, il décroche un petit boulot dans un restaurant chinois. Plongeur, puis videur, il va peu à peu gravir les échelons pour devenir chauffeur et homme de main d’un ponte de la mafia chinoise. Sa volonté sans limite et sa force physique lui font rapidement gagner la confiance de ses employeurs qui l’ont surnommé “Crazy Joe”. En voulant retrouver son ancienne petite amie, Joey découvre qu’elle a été assassinée. Il se jure de tout faire pour la venger. Commence alors pour lui une plongée infernale dans les pires bas-fonds de Londres…

3 mars

–Super 8 : film de J.J. Abrams avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning.

Synopsis : Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu’ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin d’une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu’il ne s’agit pas d’un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer.

–Very Bad Dads 2 : film de Sean Anders avec Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson.

Synopsis : Dusty et Brad unissent leurs forces pour donner le meilleur Noël possible aux enfants. Mais un jour, leurs propres pères débarquent, un gros macho et un hyper-émotif, et les vacances se transforment en véritable chaos.

5 mars



–Un prince à new york 2 : film de Craig Brewer avec Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler.

Synopsis : Dans le luxuriant et pays royal du Zamunda, le nouveau roi Akeem et son fidèle confident Semmi se lancent dans une toute nouvelle aventure comique à travers le monde, en partant de leur grande nation africaine jusqu’au quartier du Queens, à New York – où tout a commencé.

7 mars

–Infiltrator : film de Brad Furman avec Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo.

Synopsis : L’agent fédéral Bob Mazur a pour mission d’infiltrer le cartel de drogue de Pablo Escobar. Son but : faire tomber 85 barons et une banque internationale. Son plan : s’inventer un passé, une identité, une fiancée. Son risque : le moindre faux pas lui serait fatal.

8 mars

L’intégrale de Charmed : série fantastique de Constance M. Burge avec Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Rose McGowan.

Synopsis : Les trois soeurs Halliwell apprennent à se servir de leurs nouveaux pouvoirs magiques afin de lutter contre le Mal…

12 mars

Making Their Mark (documentaire sur l’AFL) :



13 mars

– Ma loute : film de Bruno Dumont avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi.

Synopsis : Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au cœur d’une étrange et dévorante histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents.

15 mars

Vanguard : film de Stanley Tong avec Jackie Chan, Yang Yang, Miya Muqi.

Synopsis : Une équipe de sécurité privée protége un businessman et sa fille contre les menaces d’une organisation terroriste.

16 mars

–La fille du train : film de Tate Taylor avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett.

Synopsis : Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite… jusqu’au jour où elle est le témoin d’un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré elle étroitement mêlée à un angoissant mystère.

23 mars

–Alliés : film de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris.

Synopsis : Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. C’est le début d’une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime.

–Bienvenue à suburbicon : film de George Clooney avec Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe.

Synopsis : Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l’endroit parfait pour une vie de famille. Durant l’été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence… Bienvenue à Suburbicon.

–Le Hobbit- la trilogie : film de Peter Jackson avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage.

Synopsis : Bilbon n’est plus tout jeune et décide d’entamer la rédaction de ses Mémoires ; il commence par faire le récit de l’aventure qu’il vécut quelque soixante ans plus tôt. Il se remémore notamment, alors qu’il profitait paisiblement de sa journée, l’arrivée du sorcier Gandalf. Ce dernier avait vu en lui la personne capable d’aider des nains barbus à retrouver leur trésor volé par le terrifiant dragon Smaug.

24 mars

– Birdman : film de Alejandro González Iñárritu avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton.

Synopsis : À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego…S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir…

26 mars

–Invincible S1 : série d’animation de Robert Kirkman avec Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh.

Synopsis : Après avoir découvert que son père est le super-héros le plus puissant du monde, un ado développe lui aussi des pouvoirs et décide de suivre les traces de son géniteur.

–Why Women Kill S1 : série de Marc Cherry avec Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste.

Synopsis : Les vies de trois femmes vivant à trois époques différentes alors qu’elles font face à l’infidélité dans leur mariage respectif. Si le rôle des femmes a évolué dans la société, leur réaction est toujours la même : un profond désir de vengeance. Dans les années 60, Beth Ann, femme au foyer, attend sagement son mari le soir alors qu’il la trompe avec une serveuse. Dans les années 80, Simone, une working girl, découvre que son mari la trompe… avec un homme. De nos jours, Taylor, bisexuelle, s’essaye au couple libre non sans difficultés…

–La templanza S1 : série de Susana López Rubio avec Leonor Watling, Nathaniel Parker, Emilio Gutierrez Caba.

Synopsis : Une histoire d’amour dramatique qui se déroule dans les années 1860 au Mexique, à Cuba, à Londres et en Espagne.

–S.W.A.T S3 : série de Shawn Ryan, Aaron Rahsaan Thomas avec Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco.