Un poste de conseiller Free est à pourvoir à Lille dans le Nord

Free recherche un(e) conseiller(e) H/F à Lille. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein d’une équipe composée d’une dizaine de collaborateurs polyvalents (backoffice et terrain), votre mission sera d’apporter un service d’assistance de proximité à nos abonnés Free via différents canaux de communication (essentiellement par écrit, téléphone…) mais aussi en vous déplaçant chez l’abonné sur un secteur géographique donné.

Au quotidien, vous offrez un service premium et personnalisé à nos Freenautes et serez donc amenés à :

Analyser et répondre à leurs demandes via une interface dédiée

Appeler nos Freenautes si nécessaire pour recueillir ou donner des informations complémentaires

Planifier les interventions terrains

Se déplacer soi-même afin de réaliser les interventions simples au domicile de nos Freenautes

Assurer un support technique et administratif auprès des intervenants terrain

Remonter les informations sur les problématiques rencontrées à vos interlocuteurs dédiés

PROFIL RECHERCHÉ

Vous avez une réelle curiosité pour l’univers des télécoms et vous êtes idéalement connaisseur de l’univers Free, Excellent communicant, vous êtes à l’aise avec les outils de communication actuels, (informatique et téléphonie) et avec très bon niveau d’orthographe. Un bon niveau dactylographique est un plus appréciable. Vous aimez travailler en équipe. L’autonomie, l’organisation et la rigueur sont vos points forts pour occuper ce poste.

Informations complémentaires

Être au travail et se sentir comme à la maison fait partie de notre concept : vous exercerez votre fonction à proximité de votre domicile, au sein de locaux agréables aménagés dans un esprit cocooning. Cette mission en CDD jusqu’au 31/12/2021 avec possibilité de déboucher sur un CDI. Nous vous proposons une rémunération annuelle pouvant aller jusqu’à 28 K€ (primes incluses)

Avantages :

Intéressement & participation du Groupe Iliad-Free

Carte titres restaurant

Prise en charge des titres de transport (à hauteur de 60%)

Participation aux évènements du Groupe Iliad-Free

Postulez ici.