Free envoie un mail à ses abonnés, afin de faire la promotion de son service Free Ligue 1 Uber Eat

Le foot est gratuit avec Free

Free vient de lancer une campagne de mailing pour présenter le service Free Ligue 1 Uber Eat sur Freebox (canal 63 et dans le vidéo club) et sous forme d’application sur iOS et Android. L’opérateur profite du choc de la 24ème journée avec la match OM – PSG pour rappeler que son service, qui permet de voir les moments les plus forts en quasi direct, est gratuit, et, comme il l’a indiqué en début de semaine, le restera jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.

Le mail envoyé par Free