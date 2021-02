Freebox : mise à jour des promos, cadeaux, chaînes et services offerts

On commence l’année avec plein de promos et cadeaux. Univers Freebox fait le tour pour vous de toutes les promos accessibles pour les abonnés Freebox !

De quoi faire vos soirées de Saint Valentin pour le mois de février ! Voici un tour d’horizon des bonnes aubaines du moment sur les plateformes de streaming et les chaînes de télévisions :

MyZen TV offert pendant un mois sur Freebox TV

Depuis le premier février et jusqu’au 1er mars, la chaîne MyZen TV, disponible sur le canal 243 du bouquet Freebox TV, passe au clair. Comme l’indique Free, ce cadeau s’adresse à l’ensemble des abonnés Freebox. Orientée Lifestyle, MyZen TV propose du contenu autour de la mode, du design, de la décoration, de la gastronomie, de l’art de vivre et du bien-être. Citons par exemple le magazine de décoration “Faites comme chez eux”, “Les tribus de Constance” avec Constance Gennari ou encore les reportages de “Version française”. L’accès est normalement facturé 1,49 euro par mois.

La chaîne @myzentv est en clair pour nos abonnés durant tout le mois de février !

Retrouvez cette chaîne Lifestyle pleine de conseils pratiques & d’expériences inspirantes sur le canal 243 de votre #Freebox ! 😍💋 pic.twitter.com/UrvdMXHMkF Free (@free) February 1, 2021

Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Pop

Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet se voient proposer un joli cadeau en cette période de Noël. Le service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. A noter d’ailleurs que les contenus de la plateforme Starzplay sont désormais inclus dans l’offre de la filiale de Vivendi.

L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.

6 chaînes ciné+ disponibles gratuitement pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K

Plus de cinéma sans débourser un centime sur Molotov, c’est possible ! Jusqu’au 15 février prochain, l’option Ciné+ comprenant les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic est offerte pendant 1 mois pour toute souscription sur la plateforme OTT aux 12 millions d’utilisateurs. A l’issue des 30 jours, l’abonnement, sans engagement, passera à 9,99€/mois. Cette offre inclut également l’enregistrement dans le cloud et la lecture hors connexion. Pour rappel, Molotov est disponible gratuitement dans le Play Store de la Freebox Pop et mini 4K.

Disney+ inclus pendant 6 mois pour les abonnés Pop et Delta + Pop

Disney+ a débarqué sur Freebox Pop et mini 4K. Mais pour les abonnés Delta+Pop et Pop, cette nouvelle s’accompagne d’une offre très alléchante. En activant votre option depuis votre espace abonné, vous bénéficiez de six mois offerts, avant de repasser au tarif de 6,99€/mois sans engagement. Si vous doutez de la qualité du contenu proposé, Univers Freebox vous propose une liste de films et séries à ne pas louper pendant les fêtes. La magie de Disney fait généralement bon ménage avec la magie de Noël.

La 5G offerte pour les abonnés Free Mobile

Si, ça compte. Contrairement à ses concurrents, Free a fait le choix de ne pas monétiser la 5G et propose les forfaits les moins cher pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile. Le forfait Série Free 5G propose ainsi 150 Go de data pour 19,99€ et avec un abonnement Freebox, la 5G illimitée est à 15,99€/mois et 9,99€ pour les détenteurs d’une Freebox Pop. Pas besoin de changer de forfait : les abonnés Free Mobile munis d’un smartphone compatible doivent juste se rendre dans leur espace abonné pour activer l’option, sans aucun frais.

OCS gratuit pendant une semaine pour les abonnés Freebox Delta

Fans de séries, vous pouvez profiter d’un essai gratuit pour OCS sur Freebox Delta, grâce à votre compte Amazon Prime. En effet, le service de SVOD est disponible via Amazon Channels et vous pouvez dès à présent en profiter pendant 7 jours, sans engagement. Une fois la période d’essai terminée, l’abonnement bascule à 11.99€/mois.

Découvrez un nouveau service SVOD gratuitement sur Prime Video pendant 7 jours

Attention, il faut nécessairement un abonnement Amazon Prime, inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option sur Freebox Pop, mini 4K et One. Vous êtes concernés et vous voulez vous plonger dans le cinéma d’auteur, UniversCiné est fait pour vous. Disponible en tant que service VOD à l’achat/location sur les Freebox, la version SVOD d’Univers Ciné est disponible depuis peu sur Amazon Channels, avec 7 jours d’essai, avant de basculer à 6.99€/mois.

Autre exemple de service proposant une semaine d’essai : Shadowz. Pour 4.99€/mois sans engagement une fois la période d’essai terminée, ce service de “screaming” spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique vous fera hurler de peur. Les amateurs de cinéma de genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités.

Découvrez Salto avec un mois offert, disponible sur votre Freebox Pop

La plateforme de SVOD 100% française est arrivée sur Freebox Pop, et vous pouvez profiter des vacances pour la découvrir. En effet, en vous abonnant, vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit. Si vous êtes séduits, il faudra ensuite vous acquitter d’une des 3 formule disponibles : la dite “solo” est affichée à 6,99€/mois pour un seul écran. La seconde offre baptisée “Duo”, pour deux écrans, est proposée à 9,99€/mois. Enfin, le forfait “tribu” pour la famille s’élève à 12,99€/mois pour 4 écrans.

Une collection de chaînes offertes sur Freebox TV

Sur Freebox TV aussi, les cadeaux sont présents. Plusieurs chaînes sont mises au clair jusqu’au 7 février prochain. En voici la liste :

Paris première sur le canal 28

Téva sur le canal 53

M6 Music sur le canal 64

Canal J sur le canal 149

Tiji sur le canal 142

MCM sur le canal 87

RFM TV sur le canal 261

MCM TOP sur le canal 271

Ushuaia TV sur le canal 204 (durant le mois de janvier)

Certaines mises au clair ne concernent que les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop puisque les chaînes concernées sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution et Freebox Delta avec TV by Canal.

Amazon Prime gratuit pendant un mois pour tous les abonnés Freebox

La Freebox Révolution propose désormais Prime Video et une option dédiée à Amazon Prime. Ainsi, dorénavant, tous les abonnés Freebox (excepté Delta, puisque c’est inclus dans l’offre) peuvent découvrir gratuitement pendant un mois l’abonnement d’Amazon, sans engagement. Amazon Prime coûte 5.99€/mois et intègre de nombreux services dont la plateforme SVOD Prime Video ou encore la livraison rapide sur sa plateforme d’e-commerce (si vous avez des cadeaux de dernière minute à faire…). Parmi ces services, certains proposent eux-même des promos, donc disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta

Abonnés Freebox Delta : le nouveau service Amazon Music HD est offert pendant 30 jours

De la haute définition sur plus de 60 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Musica lancé le 10 septembre en France « Amazon Music HD », à partir de 14,99€/mois.

Et bonne nouvelle, ce service est offert pendant un mois pour toute nouvelle souscription. Pour les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, découvrir gratuitement le le large catalogue d’Amazon Music HD peut être une bonne aubaine, encore plus pour la qualité sonore. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Abonnés Freebox Delta : de nombreux jeux PC offerts

Autre avantage d’Amazon Prime, les abonnés bénéficient d’une large sélection de jeux offerts via Prime Gaming. Le catalogue change souvent, avec des offres à durées variables, mais une fois le butin “récupéré”, il est à vous ! En février, vous trouverez notamment de nombreux titres rétros, avec 9 jeux indés plus récents. Rendez-vous sur cette page pour faire votre sélection

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”. A noter que dans certains rares cas, une autre plateforme sera nécessaire.

Une chaîne disponible sur Freebox TV, à moitié prix pour les abonnés Freebox Delta

Autre nouveauté sur Prime Video, l’arrivée de Golf Channel. La chaîne de télévision sportive américaine appartenant à NBCUniversal dont le thème principal est bien entendu le golf, est accessible à 3,99€/mois avec 14 jours d’essai gratuit. Une bonne aubaine car Golf Channel est proposée à 6,99€/mois à la carte sur Freebox TV. Au programme du direct et un accès aux programmes en replay.