Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… Bouygues Telecom lance une box insolite et minuscule, le courant passe beaucoup mieux avec Free

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 janvier 2015 : Bouygues lance sa Bbox Mini, en double play

Six ans auparavant, Bouygues a proposé une nouvelle box très simple. D’abord réservée aux abonnés Bouygues le 19 janvier 2015, elle a ensuite été commercialisée au grand public. Une offre simple, puisqu’il s’agit avant tout d’un accès à internet et à la téléphone et non à la télévision, pour 19.99€/mois. Son design représentait bien les limites volontaires de l’offre : un simple boitier à brancher directement sur sa prise, d’où le nom “Mini”. Il fallait compter 6€/mois de plus pour disposer des appels illimités vers les mobiles français, 8 € de plus pour la zone étendue. En zone non-dégroupées, elle était proposée à 37,99 € par mois.

Un simple modem pour les abonnés, proposant donc une innovation par sa taille réduite

19 janvier 2007 : Bouygues Telecom lance son forfait illimité vers les fixes

C’est l’anniversaire d’Exprima, un forfait mobile lancé par Bouygues Telecom le 19 janvier 2007 qui permettait les appels illimités 24h/24 et 7j/7 vers les fixes de France métropolitaine. Cela fait suite à son forfait Neo qui lui permettait les appels illimités vers mobiles et fixes en semaine à partir de 20h. Une nouvelle gamme de forfaits donc, avec des variantes selon la durée d’appel autorisée.

21 Janvier 2005 : Free lance le Ring Back Tone sur sa Freebox

C’est une première en France, Free fait équipe avec Universal Music pour proposer une fonctionnalité exclusive , le Ring Back Tone. Cette fonctionnalité, assez gadget, sert à personnaliser votre la tonalité d’attente avant que votre correspondant décroche. Ainsi, au lieu des sempiternels “bips”, votre ami peut entendre une musique ou une blague.

Ainsi , le 21 janvier 2005, Free annonçait la création de cette nouvelle option. A noter d’ailleurs que les messages n’étaient pas enregistrés sur le téléphone, mais directement sur le réseau, évitant ainsi tout problème de comptabilité avec certains mobiles. Le partenariat avec Universal Music France permet un catalogue étendu de répondeurs possibles (environ 5000 à la sortie) qui ont été mis à disposition sur le site de Free dès le 1er fevrier 2005.

On ne pouvait pas y couper, Univers Freebox vous propose un petit interlude musical !

22 janvier 2008 : Free lance le Freeplug

Free a lancé il y a maintenant 12 ans une nouvelle technologie pour sa Freebox HD et qui est désormais bien connue des Freenautes : le Freeplug. C’est un boîtier de technologie CPL, c’est-à-dire de Courant Porteur de Ligne, permettant d’utiliser le courant électrique comme transmetteur sécurisé des données internet. Une grande avancée dans la connexion des appareils entre eux, avec un débit entre le player et le server pouvant aller jusqu’à 200 Mbps à l’époque. Pour en savoir plus, Univers Freebox a réalisé un petit dico expliquant plus en détail cette technologie.

Ainsi, le 22 janvier 2008, Free devient le premier opérateur ADSL à intégrer cette technologie dans sa Box sans surcoût. A noter qu’à l’époque, il n’était pas encore possible de raccorder son ordinateur en CPL via les Freeplugs, mais le trublion des télécoms annonçait déjà la création d’un adaptateur dédié.

Les premiers Freeplugs disponibles sur la Freebox HD

23 janvier 2017 : Bouygues Telecom lance sa 4G box

Bouygues Télécom a été le premier à proposer une offre de box 4G en France. Lancée le 23 janvier 2017 et présentée trois jours avant, elle permettait ainsi aux personnes ne se trouvant pas dans une zone peu dense de bénéficier de débit 4G à la maison. Orange et SFR suivront la même année, mais Free lancera la sienne en 2019. L’offre était proposée à 32.99€/mois dans les zones peu denses. Lors de sa présentation, Bouygues Télécom annonçait notamment la capacité pour cette box 4G de gérer jusqu’à 32 appareils connectés simultanément. Une page dédiée à l’éligibilité a également été ouverte le 23 janvier, pour ceux en ayant besoin.

24 janvier 2013 : Free intègre les SMS illimités vers les mobiles des DOM

Une première pour un opérateur français. Le 24 janvier 2013, Free annonce être le premier opérateur à intégrer les SMS illimités vers les mobiles des DOM. Ainsi, depuis 8 ans, il est possible d’envoyer autant de message que vous le souhaitez à vos proches habitants en Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion et Mayotte.

Ce n’est pas tout, les abonnés Free pouvaient également, à compter de cette date, appeler sans surcoût vers les postes fixes et les mobiles de Mayotte. Plus besoin de payer des fortunes pour contacter les DOM, merci qui ?